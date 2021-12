Gruppefinale: Tyskland kommer med fysik og farlige profiler, men savner en bred trup

Danmark mod Tyskland. Det er i mange sportsgrene en rigtig klassiker, og i den sammenhæng er kvindehåndbolden ingen undtagelse. Så når de to lande i aften tørner sammen i Palau d’Esports i Granollers ved VM i Spanien, er det et nyt opgør i en lang række af store dueller.

Her skal blot nævnes VM-finalen i 1993 og EM-finalen året efter, men så sent som ved verdensmesterskabet i Japan for to år siden dystede de to nabolande om point og prestige. Dengang vandt tyskerne snævert 26-25, og nu gælder det gruppefinalen i mellemrunden og dermed en kamp, der afgør modstanderen i kvartfinalen.