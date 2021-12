Med en sublim Sandra Toft i målet slider Danmark tidligere verdensmestre op og er i VM-semifinalen

For første gang siden 2013 er kvindelandsholdet i en VM-semifinale efter en sejr på 30-25 over Brasilien, der netop vandt verdensmesterskabet dengang for 8 år siden. Men hold nu helt maule hvor var det en vanskelig kamp for danskerne, der måtte slide gennem samtlige 60 minutter for at nå drømmemålet og kampen om medaljerne.

Nerver, offensivt brasilianske forsvarsspil og lidt for mange fejl gjorde opgøret i Palau d’Esports de Granollers til en gyser et godt stykke hen ad vejen, men der er ingen tvivl om, at det bedste hold vandt. Brasilien sled med det de havde, men det rakte ikke i sidste ende, fordi kræfterne slap op, og så kunne det danske mandskab i det sidste kvarter afgøre kampen til deres fordel.