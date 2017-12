Landstræner: Jamen, Nikolaj er jo noget helt specielt Danmarks NHL-spillere sikrer fødekæden til landsholdet, for unge talenter kan se, at det er muligt at gå hele vejen.

Ingen ved, hvor mange danske spillere fra den nordamerikanske ishockeyliga NHL, der kommer med til VM på dansk grund til foråret. Men der er bred enighed om én ting: danskerne i NHL er af største vigtighed for dansk ishockey.

Og som Danmarks svenske landstræner, Janne Karlsson, siger om et af øjeblikkets varmeste danske navne i NHL, Nikolaj Ehlers:

»Jamen, Nikolaj er jo noget helt specielt. Han er helt sin egen. Det største pres, er det, han lægger på sig selv, men han er jo allerede som 21-årig et markant navn i NHL. Hans skøjteløb og næse for mål er helt forrygende, og Winnipg Jets-holdet passer godt til ham. Nikolaj får en stor fremtid i NHL«.

Det er man også overbevist om i Winnipeg Jets, der har skrevet en langvarig kontrakt med Ehlers lydende på 265 millioner kroner.

Landstræner Karlsson, der må finde sig i, at hans landshold ikke er med ved vinter-OL i sydkoreanske Pyeongchang til februar, håber, at nogle af NHL-spillerne kommer hjem til det første A-VM i ishockey på dansk grund til maj, men han ved reelt ikke noget om mulighederne, før man er helt fremme ved turneringen.

Det må heller ikke gå for godt

»Forstå min situation som landstræner: jeg ønsker jo, det skal gå de danske spillere så godt som muligt i NHL, men jeg ønsker ikke, at det går alt for godt for deres hold«, siger Janne Karlsson fulgt op af et lille grin.

Jo længere de danske spilleres hold kommer i NHL-playoffs til foråret, jo mindre er chancerne for, at de kommer hjem og styrker den danske VM-trup, men til det har Janne Karlsson en diplomatisk udlægning.

»Det stærkeste hold, jeg har, er altid de spillere med landsholdstrøjerne på, men jeg kan lade tre-fire pladser stå åbne til den tid, og så må vi se, hvad der kan lade sig gøre«, konstaterer landstræneren.

»NHL-spillerne løfter jo vores hold, for de bringer bedre kvalitet med sig fra niveauet i Nordamerika«.

Vejen til NHL er åbnet

Der er danske landsholdsspillere i både Sverige, Rusland, Finland og Danmark, men det er vigtigt for dansk ishockey at have profiler i verdens stærkeste turnering på den anden side af Atlanten. Det giver Danmarks Ishockey Union udtryk for.

»Det er altid godt at have spillere med på højeste niveau, for det giver en god profilering, når man som os er en lille sport i Danmark. Vores medlemstal er da også stabile med en svag stigning«, siger direktør i Danmarks Ishockey Union, Ulrik Larsen.

»En gang var det sådan, at ishockeydrenge drømte om senere at komme til Sverige for at spille, men i dag er det anderledes. Nu gælder det NHL-drømmen, og de yngste tror på det, for de kan se, at det er lykkedes for en stribe af vores kendte spillere. Og det smitter af hele vejen i systemet. Når talenterne for eksempel skal testes som lidt ældre til landsholdet, så bliver der virkelig gået til den«.

»Så det at have en flok spillere i NHL er meget vigtigt for os«, fastslår Ulrik Larsen.

At skabe mulighed for et boom

Janne Karlsson ser NHL-spillerne som afgørende for at fastholde interessen blandt de unge, så fødekæden til eliten sikres, og han mener, at en dansk superstjerne i ishockey kan få meget stor betydning.

»Det er virkelig vigtigt med NHL-spillere, der kan bruges i markedsføring af dansk ishockey. For det er jo sådan, det hele starter. Man skal have nogle gallionsfigurer, der kan tiltrække opmærksomheden. I Sverige oplevede man i tennis et vildt boom, da Björn Borg var brudt igennem, og noget lignende skete i alpint skiløb, da Ingemar Stenmark var på toppen. Derefter vrimlede det i en årrække med talenter i begge sportsgrene«, forklarer Janne Karlsson.

»Det gør samtidig, at de unge ved, hvad der kræves for at nå så langt. Og det er en virkelig hård vej. De danske spillere i NHL har kæmpet og slidt i årevis for at få chancen«.

Foto: Mihalek Tom/AP Frederik Andersen har fået en stor rolle for Toronto Maple Leafs, og klubben har sat kurs mod NHL-playoffs.

Frederik Andersen har fået en stor rolle for Toronto Maple Leafs, og klubben har sat kurs mod NHL-playoffs. Foto: Mihalek Tom

Målmand med høj klasse

Politiken har bedt landstræneren sætte et par ord på de seks andre danske spillere i NHL, der ligesom Nikolaj Ehlers kæmper for deres plads i en liga, hvor konkurrencen er benhård.

Frederik Andersen, Toronto Maple Leafs:

»Frederik er virkelig god og har haft et stærkt 2017, hvor han nu ligger flot i statistikkerne. Og meget vigtigt for hans succes er det, at holdet omkring ham er blevet markant bedre. Det er jo af stor betydning for en målmand. Toronto kan være et hold, der når langt i forårets playoffs«.