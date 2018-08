Lars Eller: Stanley Cup-trofæ skal få unge til at drømme Den danske NHL-vinderer har i denne uge trofæet med hjem til Danmark. Han opfordrer de unge til at tænke stort.

Lars Eller er den første dansker i historien til at vinde det legendariske Stanley Cup-trofæ i ishockeyens NHL-liga. Det gjorde han tilbage i juni med sit hold, Washington Capitals.

Men euforien har endnu ikke lagt sig. Trofæet er i denne måned på rundrejse blandt spillerne, som hver især får lov at tilbringe en dag med det.

Og onsdag 8. august er nok en dag, Lars Eller sent vil glemme.

Onsdag var det nemlig blevet hans tur, og han greb chancen for at bringe trofæet til Danmark for første gang i dets over 100 år lange historie.

Lars Eller tog pokalen med til hjembyen Rødovre. Hans fødeby, hvor det hele startede. Familie, venner, fans og presse mødte op for at tage del i fejringen.

Opsving skal udnyttes

»Drømmen om Stanley Cup og NHL skal bringes tættere på alle de håbefulde unge. Det er en stor dag for hele Sports-danmark, og den skal deles med så mange mennesker som muligt«, siger Lars Eller.

»Dansk ishockey er i et opsving lige nu. Mit håb er, at vi efter det her kan få flere ishockeyhaller, og at flere drenge og piger vil tænke, at det kunne være sjovt at spille ishockey«, siger han.

Det er ikke et hvilket som helst trofæ, Lars Eller har medbragt til byen. Det Internationale Ishockey Forbund (IIHF) beskriver NHL-ligaen som den vigtigste turnering i sportsgrenen. Altså større end OL og VM.

Pokalens vogter var på plads

Under pokalfremvisningen stod Lars Eller ved trofæet og lagde sin hånd på det, mens kameraerne omringede ham. På behørig afstand overvågede Phil Pritchard seancen.

Phil Pritchard er Stanley Cuppens vogter. Han står for at pudse og pleje pokalen på dens lange rejse. Det har han trofast gjort siden 1988, hvilket har bragt ham rundt til 26 lande.

»Det er rart at bruge dagen sammen med Lars og hans familie. For mig er det spændende at komme rundt og opleve forskellige kulturer.

Stanley Cup-trofæet skal videre til Sverige, Tyskland og Rusland, før det vender tilbage til klubbens hjemsted i Washington.

Men resten af onsdagen var den i Lars Ellers varetægt. Han nævnte, at han er kommet så langt i sin karriere på grund af sin »aldrig-giv-op-attitude«. Det er det vigtigste råd, han vil give videre til de unge ishockeyspillere.

Udfordring med nye mål

Selv har han ramt lidt af et paradoks, da han allerede har nået det ypperste inden for ishockey.

»Du kan altid sætte nye mål. Det skal jeg også nu, men det bliver en udfordring, for jeg har allerede nået toppen. Selv om jeg skulle vinde Stanley Cup igen, så vil den første gang altid være speciel«, siger Lars Eller.

»Men jeg er jo den første dansker, der har vundet det her trofæ, så lige nu fokuserer jeg på at få sporten til at gro i Danmark. Folk skal ud og se, hvor fantastisk ishockey er«, siger han.

Det er ikke kun historisk, at Danmark for første gang har en Stanley Cup-vinder. Det er også første gang, at Washington Capitals har vundet det eftertragtede trofæ.

Det kom i hus efter en finaleserie på fem kampe mod Vegas Golden Knights, som Washington Capitals samlet vandt 4-1. Lars Eller scorede i femte og sidste kamp sejrsmålet til 4-3.

Ritzau