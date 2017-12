2018: Tennis dækker bord med overflødighedshorn af kvalitet og stjernenavne Analyse: En stribe store spillere gør comeback hos både kvinder og mænd, og den kommende sæson kan overgå alle de vildeste forventninger hos sportens fans.

Kan Serena Williams virkelig igen indtage sin trone kort efter at have født? Kan håndleddet på Novak Djokovic mon holde til en hel sæson? Kan Caroline Wozniacki omsider erobre den grand slam-titel, hun drømmer om? Og kan unge Alexander Zverev fortsætte sin forrygende kurs mod verdenstoppen?

Der kan godt svares ja til de fire spørgsmål, men det kan også lige så godt ende med et nej. Måske mest, fordi sæson 2018 på forhånd tegner til at blive en af de hårdeste i en årrække, da top 10-spillerne på både WTA og ATP Touren vil komme under massivt pres fra tilbagevendte topspillere, der må formodes at have en glubende appetit på sejre og titler.

Deres tilbagekomst bliver den ingrediens, der kan få tennisgryden til at syde og boble hele vejen gennem sæsonen.

Man må for eksempel håbe for rumænske Simona Halep, at hun har taget vintertræningen yderst seriøst, for WTA-ranglistens nr. 1, der endnu aldrig har taget en grand slam-gevinst, vil blive presset hårdt fra alle sider.