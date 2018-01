Verdens nr. 1 sad på afgrundens rand mod australsk teenager Simona Halep vred om på foden, men vandt, og hendes unge modstander have problemer med at trække vejret i dramatisk 1. runde-kamp ved Australian Open.

Topseedede Simona Halep måtte gruelig meget igennem, før hun indløste billet til 2. runde ved Australian Open tirsdag morgen dansk tid.

Det blot 17-årige australske wildcard Destanee Aiava have stor slagkraft i kampens indledning og bragte sig i en fordelagtig position med en 5-2-føring, men tempoet og varmen tog hårdt på den unge udfordrer.

Derfor endte kampen med en 7-6, 6-1-sejr til den rumænske storfavorit, der kom ud for et grimt uheld, da hun vred voldsomt om på foden. Længe var hendes ansigt vredet i smerte, mens hun sad på banen, men hun kom på benene og efter en lille pause tog hun atter kampen op.

Foto: Vincent Thian/AP Destanee Aiava kom under intens behandling, da hun i indledende sæt havde svært ved at trække vejret frit.

Destanee Aiava kom under intens behandling, da hun i indledende sæt havde svært ved at trække vejret frit. Foto: Vincent Thian

Uheldet var drama nummer to i opgøret på Rod Laver Arena, for unge Aiava måtte i 1. sæt helt forlade banen for at få taget blodtryk, da hun trods flot spil havde svært ved at trække vejret. Tårerne begyndte også at løbe, og de mange australske fans på stadion frygtede det værste.

Aiava så ud til at have det rigtig dårligt, men hun kom tilbage til tilskuernes store glæde og genoptog kampen.

Halep red stormen af

Trods 5-2-føringen kunne Destanee Aiava ikke hjemføre det indledende sæt, for Halep satte pres på duellerne, og da hendes serv blev bedre, som sættet skred frem, var det ranglistens nr. 1, der trods problemer tog kontrollen med opgøret efter tiebreak.

I 2. sæt havde Aiava tabt pusten, og hun kunne ikke følge med i det konstant høje tempo, som Simona Halep holdt. Også efter rumænerens grimme uheld.

Foto: Vincent Thian/AP Her fejrer Simona Halep et vigtigt point under duellen med den australske teenager Destanee Aiava.

Her fejrer Simona Halep et vigtigt point under duellen med den australske teenager Destanee Aiava. Foto: Vincent Thian

»Jeg er meget glad for, at jeg fik sejren hjem efter den svære start, men jeg er også lidt bekymret for min ankel, da jeg har haft mange skader med netop anklerne tidligere. Jeg må se, hvordan foden reagerer, når jeg har fået behandling og har sovet«, forklarede Simona Halep efter den dramatiske kamp for Eurosport.

I 2. runde skal Halep møde canadiske Eugenie Bouchard, der vandt i to sæt over franske Oceane Dodin. En kærkommen opmuntring for Bouchard, der i længere tid har været i dyb krise med sit spil.