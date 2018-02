Mors hammer vender tilbage og udfordrer Wozniacki

Især tror jeg, at hendes ønske om at erobre alle tiders rekord for antal af grand slam-titler og lysten til endnu en gang at blive nr. 1 på ranglisten vil drive hende frem Martina Navratilova om Serena Williams' comeback i denne sæson

»Selv om livet uden for banen er noget nyt for Serena, så vil livet på banen være det samme. Især tror jeg, at hendes ønske om at erobre alle tiders rekord for antal af grand slam-titler og lysten til endnu en gang at blive nr. 1 på ranglisten vil drive hende frem. Ingen vil få lov til at stå i vejen for hendes succes, og med 23 grand slam-gevinster er hun blot en enkelt fra Margaret Courts rekord. Det bliver ikke svært for hende at genfinde sulten efter sejre«.

Den sjældne hold-gæst

Serena Williams, der har vundet alting i tennisverdenen, har blot løftet Fed Cup-trofæet i kvindernes globale holdturneringen en enkelt gang (1999), men har vundet den miksede holdturnering Hopman Cup to gange.

Og der er ingen garanti for, at USA's stærkeste kvindelige tennisnavn gennem mere end et årti også er med senere i Fed Cup-sæsonen. Ofte føler topspillerne sig presset til at vælge mellem WTA-turneringer og Fed Cup-weekender for at kunne klare de fysiske krav, og derfor har f.eks. Serena Williams blot spillet 13 Fed Cup-singlekampe i sin lange karriere.

Til gengæld har hun vundet dem alle, men det er tre år siden, hun senest spillede for sin nation i turneringen, som USA har vundet flere gange end nogen anden nation: 18 titler. USA er også forsvarende mester, da holdet sidste år i Minsk besejrede Hviderusland 3-2 i finalen.