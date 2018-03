Serena Williams slår sig frem til søsterduel mod Venus

Tredje runde i WTA-turneringen i Indian Wells byder på en lækkerbisken af en kamp mellem Serena Williams og hendes storesøster, Venus Williams.

Venus Williams vandt lørdag 6-3, 6-4 over Sorana Cirstea fra Rumænien, hvorefter hendes søster ligeledes i to sæt sendte hollandske Kiki Bertens ud af turneringen.

Turneringen i Californien tiltrækker sig ekstra opmærksomhed, fordi Serena Williams gør comeback, efter at hun i september sidste år fødte sit første barn.

Ifølge nyhedsbureauet AFP kan det over et år lange fravær anes i hendes spil. Det blev således kun til et enkelt servees for Serena, men 32 uprovokerede fejl.

Men Venus er imponeret.

»Hun så ud som om, at hun ikke har mistet så meget som et skridt«, siger hun efter søsterens sejr ifølge Reuters.

Hendes 17. sejr over søsteren

Venus og Serena har mødt hinanden 28 gange i deres legendariske karrierer. Senest i finalen ved Australian Open i januar 2017. Her vandt Serena sin indtil videre 23. grand slam-titel med en sejr på 6-4, 6-4.

Det var desuden hendes 17. sejr over søsteren.

Deres første møde fandt også sted i Melbourne, da Venus i anden runde af Australian Open i 1998 vandt i to sæt.

I Indian Wells er Serena Williams useedet på grund af sin lange pause, mens Venus Williams er seedet som nummer otte.

Danske Caroline Wozniacki er seedet til at møde Simona Halep i finalen.

ritzau