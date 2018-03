Ny generation slår idolerne Williams og Wozniacki på stribe Naomi Osaka og Daria Kasatkina har besejret otte spillere fra øverste hylde de seneste to uger.

Superstjernen Serena Williams trækker store overskrifter efter sit comeback i Indian Wells for et par uger siden, men den dominans den 36-årige amerikaner har været garant for sammen med blandt andet søsteren Venus Williams, Caroline Wozniacki, Angelique Kerber og adskillige andre i de seneste ti år, er så småt ved at være forbi.

Den næste store generation af tennisspillere er nemlig godt på vej, og anføres af to ydmyge 20-årige – Naomi Osaka og Daria Kasatkina.

FAKTA Top-10 i 2018 Flest ranglistepoint i indeværende sæson: 1. Caroline Wozniacki 2.750 2. Simona Halep 2.320 3. Angelique Kerber 1.840 4. Elina Svitolina 1.540 5. Petra Kvitova 1.500 6. Naomi Osaka 1.431 7. Daria Kasatkina 1.213 8. Elise Mertens 1.131 9. Karolina Pliskova 1.035 10. Garbiñe Muguruza 951 1.000 point til vinderen i Miami.

»Hej, jeg hedder Naomi«, indledte Osaka noget usikkert, da hun skulle holde den obligatoriske vindertale efter sin finalesejr over Kasatkina i Indian Wells i søndags. Som om de over 15.000 tilskuere ikke allerede kendte til japaneren med de amerikanske og haitianske rødder.

Hendes slagrepertoire er helt enestående Chris Evert om Daria Kasatkina

Indian Wells-vinderen, der buldrer videre og netop har slået Serena Williams i 1. runde af den ligeså store event i Miami, finalebesejrede russeren Kasatkina i den californiske ørken i søndags efter en turnering hvor de to unge arvtagere affærdigede ikke færre end syv tidligere verdensettere på vej mod slutkampen. Naomi Osaka gjorde det af med Maria Sharapova, Karolina Pliskova og den aktuelle etter Simona Halep, mens Daria Kasatkina gav baghjul til Victoria Azarenka, Caroline Wozniacki, Angelique Kerber og Venus Williams. Tillige måtte etablerede navne som US Open-vinder Sloane Stephens og Agnieszka Radwanska gå den tunge gang efter møder med Osaka og Kasatkina.

Og det er ikke tilfældigt, mener den tidligere 18 dobbelte grandslamvinder Chris Evert. Den 63-årige amerikaner er i sin rolle som analytiker hos tv-stationen ESPN begejstret for den nye bølge af spillere.

»Hendes slagrepertoire er helt enestående«, forklarede Chris Evert under Indian Wells-turneringen, da Kasatkina havde tilføjet tyske Angelique Kerber et af karrierens største nederlag – 6-0, 6-2.

»Det tager næsten et helt liv i tennis, at udvikle et så stærkt allroundspil«, lød det rosende fra Chris Evert.

Chris Evert vurderer, at Kasatkina, der nu er nummer 11 på verdensranglisten og dermed den bedste russiske spiller, trods finalenederlaget i Indian Wells, er en smule foran Osaka i sin udvikling.

»Jeg har noteret en stor forbedring af hendes fysik, og jeg ved, at hun arbejder en del med den mentale del af spillet. Øget selvtillid skal nok komme i takt med, at hun samler mere erfaring«, sagde Chris Evert om Osakas efter triumfen i Indian Wells.

Osaka er fan af Williams

I Miami kommer Naomi Osaka igen på hårdt arbejde mod en etableret stjerne i 2. runde, når ukraineren Elina Svitolina (seedet 4) står på den anden side af nettet. Daria Kasatkina møder i 2. runde den kun 19-årige amerikaner Sofia Kenin, som er et andet ungt navn, der er værd at holde øje med. Kenin er netop brudt ind i top-100, hvor hun er fjerdebedste teenager. Kenin har Daria Kasatkinas landsmand Maria Sharapova som sit idol, mens nogle af Kasatkinas forbilleder er Rafael Nadal og Caroline Wozniacki, som Kasatkina har slået to gange i denne sæson allerede. Naomi Osaka er erklæret Serena Williams-fan.

»Hun er den primære årsag til at jeg overhovedet spiller tennis. Jeg har set hende så mange gange på tv og har altid holdt med hende. Så at spille mod hende og prøve at løsrive mig fra, at det var hende, jeg spillede mod, og tænke på, at hun jo også bare er en modstander, det var en smule vanskeligt for mig«, sagde Osaka efter 6-3, 6-2-sejren over idolet onsdag.

"Sometimes when I'm in a really hard position when I'm serving, I'm like 'what would Serena do?...' but I was playing her."



The always-candid @Naomi_Osaka_ talks about facing (and beating) her idol at @MiamiOpen! pic.twitter.com/TeRQ71tN5p — WTA (@WTA) 22. marts 2018

Ved Miami Open er Osaka og Kasatkina i samme lodtrækningshalvdel og kan mødes i kvartfinalen. Det er godt nyt for Caroline Wozniacki, der dermed tidligst kan møde en af fremtidens stjerner i en semifinale. Den danske verdenstoer skal dog først forbi OL-guldvinderen Monica Puig fra Puerto Rico i 2. runde-kampen, der formentlig spilles fredag.