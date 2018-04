Ilden brænder i topmotiveret dansk superstjerne Caroline Wozniacki er begyndt at tage nogle pauser mellem nogle af de mange turneringer. Efter en lang karriere kræver kroppen mere restitution.

Caroline Wozniacki er lige nu på toppen af sin karriere. Inden for det seneste halve år har den danske tennisstjerne vundet den prestigefulde sæsonfinale mellem verdens bedste spillere og Grand Slam-turneringen Australian Open, en triumf, der samtidig sendte hende op som nr. 1 på ranglisten.

Og selv om der endnu er godt et par måneder til Wozniackis 28-års fødselsdag, så kan hun godt mærke på kroppen, at den ikke kan helt det samme som tidligere, og pauserne mellem turneringerne bliver derfor også længere end i ’gamle’ dage.

Det rejser helt naturligt spørgsmålet, om slutningen på en storslået og guldrandet karriere er ved at nærme sig.

Men det er den ikke, forsikrer en storsmilende Caroline Wozniacki, der er på en kort visit i København, hvor hun i aften møder amerikaneren Venus Williams i en opvisningskamp i Parken.

Selv om hun har nået sit store mål om at vinde en Grand Slam-turnering, brænder der stadig en ild i Wozniackis indre – en ild, som får hende til at hige mod nye mål.

»Så længe jeg har ilden, bliver jeg ved, og så længe jeg vinder og er konkurrencedygtig, fortsætter jeg. Jeg er lige så motiveret som tidligere, men nu er det bare en rar følelse at gå ind til en Grand slam uden at få spørgsmålet, hvorfor jeg aldrig har vundet en. Det er rigtig rart at have det med«, siger Caroline Wozniacki.

Følelsen af at vide, hvad der skal til, for at vinde en af tennissportens fire mest eftertragtede titler, får Wozniacki næste gang brug for sidste i maj, hvor grusklassikeren French Open spilles i Paris.

Den danske stjerne fik godt nok ikke den bedste start på grussæsonen, da hun måtte trække sig fra kvartfinalen i Istanbul på grund af en skade i maveregionen, men et par dages behandlinger har gjort underværker, og Wozniacki er klar til aftenens kamp mod den amerikanske veteran, inden turen derefter går til den store grusturnering i Madrid.

Caroline Wozniacki føler selv, hun har fået nogle gode kampe på grus i benene, og at kampen mod Williams kan bruges til yderligere at finpudse formen og få banket den sidste rust af.

Foto: Jens Dresling De to danske talenter Clara Tauson (tv.) og Hannah Viller Møller spiller forkamp til opvisningsmatchen mellem Caroline Wozniacki og Venus Williams.

De to danske talenter Clara Tauson (tv.) og Hannah Viller Møller spiller forkamp til opvisningsmatchen mellem Caroline Wozniacki og Venus Williams. Foto: Jens Dresling

Inden premieren på grussæsonen holdt Wozniacki næsten en måneds pause, og det er meget for en spiller, som tidligere var kendt for at spille flest turneringer af alle. Men med tiden har hun fået øjnene op for, at kroppen skal have ro.

»Det tager rigtig meget på kroppen at rejse så meget, men det er en del af det at være professionel tennisspiller. Det gælder om at finde en balance, hvor du spiller nok turneringer og samtidig får restitueret nok. Det er en hårfin balance«, forklarer Caroline Wozniacki.

Netop Wozniackis engagement på WTA-touren og viljen til at passe på kroppen i et hårdt program har gjort danskerens tilstedeværelse på landsholdet til en sjældenhed, og intet tyder på et snarligt comeback.

Hun svarer i hvert fald undvigende på spørgsmålet, hvorvidt det frister hende at spille på det danske Fed Cup-hold efter den nylige oprykning til en bedre gruppe, og heller ikke et spørgsmål, hvorvidt karrieren stadig kører på højtryk om to år, når der er olympiske lege i Tokyo, kommer der et entydigt svar på.

»Jeg tænker ikke på Tokyo lige nu, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg har spillet OL tre gange og været fanebærer, hvilket var noget af det største, jeg har oplevet. Selvfølgelig ville en medalje til OL være helt fantastisk, men der er lang vej til Tokyo, og så langt har jeg ikke tænkt. Jeg prøver bare at holde mig skadefri i år og slutte sæsonen så godt som muligt. Så tager vi den derfra«, siger Caroline Wozniacki.

Inden det bliver alvor igen, er der lige opvisningskampen i Parken mod Venus Williams, og under besøget i Danmark når Wozniacki også en tur på Københavns Rådhus til mere hyldest.