Wozniacki laver masser af fejl og taber til ester Kvartfinalen i Rom blev endestationen for den danske stjerne.

Kvartfinalen blev endestationen for Caroline Wozniacki ved WTA-turneringen i Rom.

Den danske tennisspiller, der var seedet to i turneringen, kunne slet ikke få sit spil til at fungere og tabte klart til Anett Kontaveit, der er nummer 26 på verdensranglisten.

Spilleren fra Estland vandt 6-3, 6-1 på det grusunderlag, der aldrig har været Caroline Wozniackis favoritunderlag.

Danskeren var på hælene gennem det meste af kampen mod Anett Kontaveit, der med sejren fører 2-1 i indbyrdes kampe over Wozniacki.

Den danske Australian Open-vinder holdt kun sin serv en enkelt gang i første sæt.

Fire gange fik Caroline Wozniacki brudt sin serv, og hun kunne kun svare igen to gange.

I andet sæt blev danskeren brudt to gange, og der var også problemer for hende uden for banen.

Hendes far og træner, Piotr Wozniacki, kom tilsyneladende ind på banen ad en forkert indgang, hvilket dommerne gjorde opmærksom på.

Det førte ved stillingen 4-1 til Kontaveit i andet sæt til en længere diskussion mellem Caroline Wozniacki og en af dommerne.

Lige efter at kampen var overstået, undlod en synligt irriteret Caroline Wozniacki modsat sin modstander at give hånd til stigedommeren.

Herunder kan du genopleve kampens gang:

Ritzau