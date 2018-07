Lang pause: Wozniacki afgør sin fremtid på landsholdet efter sæsonen Dansk Tennis Forbund afventer med spænding, om landets store tennisprofil snart igen vil repræsentere Danmark.

Caroline Wozniacki, der i denne uge er topseedet ved turneringen Citi Open i Washington, skal frem til afslutningen på sæsonen, før hun lægger planer, der afgør, om det danske tennislandshold igen får glæde af hendes kvaliteter.

Det oplyser Dansk Tennis Forbunds (DTF) formand, Henrik Thorsøe Pedersen.

»Caroline Wozniacki vil gerne spille med landsholdet i Fed Cup, men kvindernes organisation WTA har også en række krav, som spillere på Wozniackis niveau skal opfylde. Hvis Fed Cup kan passes ind i planlægningen, kan Wozniacki igen spille for landsholdet«, siger Henrik Thorsøe Pedersen.

FAKTA WOZNIACKI OG LANDSHOLDET Caroline Wozniacki debuterede på landsholdet i Fed Cup som 14-årig i april 2005, hvor hun tabte til serbiske Ana Jovanovic i tre sæt. Statistik Single 17 sejre, 5 nederlag Double 3 sejre, 6 nederlag Ved OL 2016 Rio: 2. runde (P. Kvitova) 2012 London: Kvartfinale (S. Williams) 2008 Beijing: 3. runde (E. Dementieva)

I foråret kom det via medier og tennisforbundet frem, at Wozniacki havde besluttet at vende tilbage til landsholdet, men det afviste tennisstjernens far og træner Piotr Wozniacki kort efter. »Jeg har ikke snakket med dem (DTF, red.) i seks år«, som han formulerede det.

Det er mere end tre år siden, Wozniacki senest optrådte for Danmark i Fed Cup, hvor hun i april 2015 vandt sikkert over Maria Sakkari i en samlet dansk 2-0-sejr over Grækenland. Året efter stillede hun til start for Danmark ved OL i Rio, hvor det blev til nederlag i 2. runde mod tjekkiske Petra Kvitova.

Siden har kvindelandsholdet måttet klare sig uden Wozniackis hjælp, og alligevel gik det godt, da Danmark i april i år spillede oprykningskamp mod Israel og med en samlet 2-1-gevinst sikrede billet til Europa/Afrika Zone Group I i 2019-sæsonen.

Kontakt mellem parterne

»Wozniacki er stadig interesseret i landsholdet, for hun følger pigerne og snakker med dem, når de skal i kamp. Vi er i DTF løbende i kontakt med Wozniackis manager i Danmark, Mikkel Nissen, og når der er en afklaring efter sæsonen, kan vi via ham gå videre med vores planer«, fortæller Henrik Thorsøe Pedersen.

»De omfatter også OL 2020 i Tokyo, og hvis Wozniacki vil være med der, skal hun jo spille nogle Fed Cup-kampe. Men som sagt er det alt sammen afhængigt af, at landsholdet kan indgå i Wozniackis øvrige program«.

Foto: Khan Tariq Mikkel Caroline Wozniacki har endnu ikke haft den helt store OL-succes. Her ses hun ved legene i Rio de Janeiro 2016.

Nye regler for OL-deltagelse

Reglerne for fremtidig deltagelse ved OL er i år ændret således, at der ganske vist fortsat er 56 spillere, der via deres placering på ranglisten i OL-sommeren er kvalificeret, men de resterende otte pladser bliver besat efter et sæt nye regler fra Det Internationale Tennisforbund (ITF).

De omfatter fire kvalifikationer fra kontinentale mesterskaber som f.eks. Asian Games samt en særlig europæisk og oceansk kvalifikation til den bedst rangerede spiller fra en nation i området, der ikke allerede har andre kvalificerede deltagere.

Næstsidste deltager findes ved uddeling af en plads til en tidligere OL-guldvinder eller en tidligere grand slam-vinder, som ikke har opnået direkte kvalifikation. Er der her flere emner, kvalificeres den spiller, der enten har flest titler eller den højeste rangering i juni 2020.

Og som sidste mulighed har værtsnationen en chance for at kvalificere en spiller, hvis nationen ikke allerede har en deltager. Det skal i så fald være landets højest rangerede spiller i juni 2020.

De nødvendige Fed Cup-kampe

Men som Henrik Thorsøe Pedersen understreger, kræver det for kvinderne også landsholdsdeltagelse ved den globale nationsturnering Fed Cup, hvis man vil have fingre i en OL-billet.

I Caroline Wozniackis tilfælde, hvor hun for Danmark stiller op på et niveau med en turneringsform, der gennemføres med flere landskampe ved hver begivenhed, skal hun optræde minimum to gange i rødt og hvidt i perioden 15. august 2016-8. juni 2020.

Den berømte danske ketsjersvinger har altså gode muligheder for en tur til Tokyo om to år, hvis hun fortsat har ambitioner om et godt OL-resultat.