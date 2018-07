Rundt rundt: Mestertræneren har brugt 21 spillere i 3 kampe Europa-holdene FCM, FCN og FCK kan alle få succes. Superstemning og 1-1, da AGF var på besøg i Vejle.

JESS THORUP, Kasper Hjulmand og Ståle Solbakken. De tre cheftrænere er blandt de sikkert få, som i denne ekstremt lange og varme sommer - hvor de fleste af os helst ville kunne sidde stille skiftevis i solen og i skyggen med noget køligt at drikke inden for rækkevidde og uden at skulle lave alt for meget - elsker og glæder sig over at være på overarbejde. De tre træneres spillere arbejder også over. Men de skal jo bare træne og hvile godt og have al fokus rettet på den næste kamp. Thorup, Hjulmand og Solbakken skal sammen med deres assistenter have det store overblik, se på ukendte modstandere, planlægge taktik og strategi, få point i Superligaen og jonglere og balancere med spillerne, så de bliver blandet og sat rigtigt sammen fra kamp til kamp og får succes på den europæiske scene.

FC MIDTJYLLAND HAR haft 21 spillere på banen i de første superligarunder, FC Nordsjælland 19, FC København 18. Det tætte kampprogram med hold, hvor nye spillere skal integreres er både en stor udfordring og en gave. For i de internationale kampe udvikles spillerne, de bedste fører sig frem, så de kan sælges til store millionbeløb, og gode præstationer i Europa giver selvtillid og overskud – hvis resultaterne er i orden. Man bliver jo aldrig træt af at vinde kampe og komme i europæiske gruppespil. Det ved de alt om i FCK, som gennem årene har spillet 189 kampe i alle europæiske turneringer. FCM har spillet 63, FCN 27.

DE DANSKE MESTRE får en ekstra chance i Europa League, hvis det kikser i kvalifikationen til Champions League. En 1-0-sejr hjemme på MCH Arena over FC Astana i morgen aften giver adgang til næste runde. Men det bliver svært at hindre kasakherne, der vandt 2-1 hjemme, i at score, hvis midtjyderne er for passive og for lidt aggressive i pres, boldjagt og forsvarsspil, som vi har set det være tilfældet i flere kampe. Måske skaber det lidt usikkerhed, når der bliver skiftet flittigt ud i den bageste kæde fra kamp til kamp? Og muligvis er der enkelte spillere, det kunne være en Mikkel Duelund, som ikke er tilfreds med beskeden spilletid. Jess Thorup er FCM’s vigtigste mand i morgen. Han skal ramme helt rigtigt med start-11’eren, og det giver ham ekstra forarbejde på og i heden.

KASPER HJULMAND imponerer ved hele tiden at komme frem med unge spillere, som uimponeret med en offensiv, kreativ tankegang optræder med fint spil. Men vi har nu også lært, at FCN forbereder sig godt på at have rutinerede folk klar til at tage over, når en stamspiller forsvinder. Målmand Runar Alex Runarsson blev solgt til franske Dijon, og så rejste den erfarne, 27-årige Nicolai Larsen sig fra bænken og tog plads mellem stængerne. Dansk mester og pokalvinder med AaB i 2014, 206 superligakampe . Det vidner om mental styrke, om professionel stolthed, om viljestyrke, at Nicolai Larsen, som forlod AaB efter at have spillet syv kampe i juli-august sidste år og kun var bænkevarmer hos FCN i resten af sidste sæson, straks har kunnet vise sit niveau. Han var en slags matchvinder med en straffesparksredning i den første EL-kamp mod AIK Stockholm og havde et par vigtige aktioner i 3-0-kampen mod Vendsyssel.

STÅLE SOLBAKKEN fryder sig over, at Dame N’Doye så hurtigt, igen, har vist sine afslutterkvaliteter. Selv om han slet ikke er i topform. N’Doye er nu den mest scorende spiller i FCK (i alle turneringer) med 85 mål, og han bliver snart den superligaspiller, som indtager førstepladsen på ranglisten over spillere med flest scoringer i de europæiske turneringer. Heine Fernandez topper med 17 mål, N’Doye har lavet 16, Peter Møller scorede 15 gange, HH Andreasen 13 og Santin 12.

ALEXANDER ZORNIGER er den fjerde træner, der kommer på dobbeltarbejde, når Brøndbys pokalvindere snart sæsonstarter i Europa. Tyskeren besværer sig lidt, når klubben sælger en spiller, og forklarer os, at det tager tid at få nye folk til at finde sig til rette i den måde, Brøndby spiller på. Vi har lært, at Zorniger også er morsom. Efter kampen i Hobro sagde han, at ’folk ikke kommer for at se basketball’ og undrede sig over, at nogle hold har dygtige spillere med lange indkast til at skabe chancer, der tit giver udbytte. Det skete netop for Hobro mod Brøndby. Hertil kan man vel at sige, at det da må være nemmere at placere og orientere sig rigtigt og dække ordentligt op for indkast-bolde, når kasteren er et halvt eller helt minut(underligt at dommerne tillader det!) om at få sluppet den, end det er at lukke helt af for modstanderne i åbent spil.