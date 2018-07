Andreas Bjelland og Dame N'Doye kan blive en superduo hos FCK

Det er sjældent, at en superligakamp er afgjort efter godt en snes minutter. Vi oplevede det i aftes i Parken, hvor der kun var ét hold på banen i det meste af første halvleg. FCK’erne boltrede sig lystigt, spillede fodbold med et smil, med masser af gode ideer og kreativitet og nød al den plads, AaB’erne gav dem. Det var en fornem 4-0-opvisning af Ståle Solbakkens mandskab, der er blevet klart forstærket med målmageren Dame N’Doye og Andreas Bjelland, mesterspiller med FC Nordsjælland i 2012.

Andreas Bjelland er den spillende stopper, FCK-holdet har brug for. Bjelland kan lægge de smukkeste afleveringer og skift over lange distancer, han kan spille hurtigt og kort, hvis det skal til, og han kan spille bolden op til den stærke N’Doye, som modstanderne har så svært ved at komme helt ind på kroppen af.

Med de tre træffere i første halvleg nåede den 33-årige senegaleser op på 62 superligascoringer for FCK, to færre end rekordholder Cesar Santin, der var på besøg i Parken i aftes. Eks-anfører William Kvist var også tilskuer. Han fik spilletid midt på ugen – på U19-holdet i en træningskamp mod Lyngby.

Selv om aalborgenserne vel burde have haft en god portion selvtillid med i bagagen efter at have vundet sæsonens to første kampe, så de nervøse ud og optrådte med enorm respekt fra første fløjt og kom slet ikke tæt på FCK’erne. Især ude i højre AaB-side, hvor den offensivt stærke wingback Kristoffer Pallesen i andre kampe optræder som en af sit holds bedste, var der store rum at angribe i for hjemmeholdet.

Og de fikse driblere og kombinationsspillere Viktor Fischer, Rasmus Falk og Robert Skov havde de bedst mulige arbejdsbetingelser. Fischer drev modstanderne til vanvid med hurtige indløb i feltet, udfordrende fremstød og præcise indlæg, så Dame N’Doye sagde tak og lavede nogle fine mål.

Logisk at Fischer scorer til sidst

FCK’erne var også dygtige til at veksle tempo, holde fast i bolden og til at presse højt. Efter pausen var det ikke nødvendigt at give den fuld gas hele tiden. AaB’erne kom lidt bedre med i kampen i nogle få sekvenser, men de spillede uden tro på, at de kunne genere FCK’erne ret meget. Og det var logisk, at Fischer satte punktum med 4-0-scoringen. Solbakken og hans mænd tog tre sejre i løbet af en uge, dukkerten mod AC Horsens er glemt, FCK er med i top på superligatabellen og spiller sig bestemt videre i kvalifikationsturneringen til Europa League.

Mens FCK havde seks ændringer i startformationen i forhold til torsdagens EL-kamp mod islandske Stjarnan, som nemt blev slået 2-0, kunne Morten Wieghorst spille med de samme 11, som vandt 2-1 over FC Midtjyllands mestre. Men det lignede altså et andet hold.

AaB-træneren har i den forløbne uge atter haft peruaneren Edison Flores, der var med mod Danmark i VM-slutrunden i Rusland, med på træningsbanen. Flores forlængede uden aftale med AaB sin ferie, og det er ikke smart af ham, at han taler meget om, hvor han gerne vil hen og spille og tilsyneladende håber på at komme ud af kontrakten med Aalborg-klubben.

»Jeg har sagt til ham, at han skal koncentrere sig om det, det handler om«, siger Wieghorst. »Han er AaB-spiller, og lige nu er det vigtigste, at han bruger sin energi på træning og kamp her, for han har rigeligt at gøre med at komme i form. Vi bygger ham stille og roligt op, og så må vi se, hvor lang tid, det tager«.