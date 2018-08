Kroppen 'glemmer' smerten: Stærke piller skal få Wozniacki klar til US Open Caroline Wozniacki døjer med smerter. Ifølge hendes bror har hun fået accept til at spille på smertestillende.

Caroline Wozniacki har haft en forfærdelig optakt til årets sidste grand slam-turnering, US Open, der begynder 27. august.

Senest måtte hun trække sig fra WTA-turneringen i Cincinnati efter blot at have spillet et enkelt sæt, og ifølge broren Patrik Wozniacki, er det store smerter i skulderen, som plager hende.

Patrik Wozniacki siger til TV2 Sport, som han også kommenterer tennis for, at Caroline Wozniacki har fået accept af Det Internationale Antidopingagentur (Wada) til at spille på stærke smertestillende piller.

»Hun gør alt for at blive klar til US Open, som er det helt store mål. Jeg håber, at hun kan blive frisk nok, og jeg ved, at hun har fået en speciel accept af Wada på nogle piller«.

»Hvis hun tager dem, skulle kroppen 'glemme' smerten i 12 dage. Når de 12 dage så er gået, er det næsten et tilbageslag med dobbelt kraft, og så gør det rigtig ondt«, siger Patrik Wozniacki.

I ugerne op til sin korte deltagelse i Cincinnati meldte Caroline Wozniacki først afbud til en turnering i Washington, og ugen efter tabte hun i sin første kamp ved Rogers Cup i Montreal.

Tennisekspert hos Eurosport, Boris Becker, har Wozniacki blandt sine favoritter til at vinde US Open, men det forudsætter, at hun er på toppen.

»Wozniacki er en meget fysisk spiller, som har brug for, at benene og kroppen virker, hvis hun skal spille godt - ellers kan hun ikke overmande de andre«.

»Derfor skal hun komme sig hurtigt«, sagde Boris Becker til Ritzau torsdag.

ritzau