Wozniacki: Jeg kan blive skarpere med flere kampe Det var en lykkelig dansker, der mødte medierne i New York efter 6-3, 6-2-sejren over vinderen fra 2001, australske Samantha Stosur.

Det er et faktum, at Caroline Wozniackis optakt til US Open langt fra har været som ønsket, men tirsdag kom første sejr i hus, og den finaleseedede dansker føler, at hun kan løfte sit spil til de kommende udfordringer.

»Jeg er egentlig meget tilfreds med min kamp i dag, men jeg føler også, at jeg kan blive skarpere i de kommende opgør«, siger Caroline Wozniacki i New York. Her vidste hun, at der skulle være fuld koncentration i opgøret mod Samantha Stosur, der er kendt for en stærk serv og en god forhånd.

»Når man møder en spiller som Sam, så føler man ikke bare undervejs, at nu er den sejr ved at være sikker, bare fordi man er foran. Jeg tror først, at det var i andet sæt ved 5-2 til mig, at jeg tænkte, nu skal det lykkes. Det vigtigste var at holde serv, og det lykkedes godt for mig«, forklarer Wozniacki.

Hedetur, nu også for mænd

Varmen på Arthur Ashe Stadium var intens tirsdag ved frokosttid, da kampen skulle sættes i gang, og Caroline Wozniacki fortæller, at hendes mor, Anna, måtte forlade stadion, fordi hun var ved at blive dårlig i heden.

En række spillere i mændenes række afbrød tirsdag deres kampe i utide, og arrangørerne udsendte i løbet af dagen en meddelelse om, at der blev indført en særlig tilladelse til at give mændene en ti minutters pause mellem 3. og 4. sæt.

»Det var meget varmt, helt sikkert, og det gør det sværere at spille og svært med serven i solsiden. Men jeg synes egentlig, det var okay, og jeg føler det værre, når varmen er streng og tør ved Australian Open«, forklarer Wozniacki.

»Normalt er jeg ikke glad for en bane med delt skygge og sol, men i denne kamp følte jeg, at det hjalp at komme ned i skyggen og blive kølet lidt ned. Det var vigtigt at drikke rigeligt og at tænke klart«.

Wozniacki glad for sin træningsperiode

Hun blev på pressemødet spurgt, om kampen mod Stosur har givet nogle svar på, om kroppen er klar til at spille kampe efter pausen på grund af skader.

»Nej, egentlig ikke, for jeg synes, jeg har givet mig selv hundrede procent under træning med så mange sæt i benene, at jeg nærmest føler, jeg har spillet en turnering som optakt til US Open«.

Næste modstander, ukrainske Lesia Tsurenko, skræmmer ikke Wozniacki, men hun har respekt for modstanderen.

»Jeg tænker ikke så meget på næste kamp før i morgen (onsdag), men Tsurenko kan godt være en svær modstander, og hun har spillet godt mod en række stærke spillere i denne sæson. Hun har en stærk baghånd, som hun kan lide at angribe med, og det skal jeg til at forberede mig på ... men ikke i dag«.

Indledningen på trofæjagten i New York er altså endt lykkeligt for Wozniacki-lejren, og Wozniacckis far ogg træner, Piotr Wozniacki, var tilfreds.

Piotr: Caroline var fantastisk

»Det var utroligt varmt. Jeg tror ikke engang, at vi har oplevet det så varmt i Australien. Det var en stor indsats af Caroline. Stosurs serv havde stor fart og power og meget spin, så det var helt vildt svært at få bolden tilbage, så at Caroline vandt 6-3, 6-2 er fantastisk«, siger Piotr Wozniacki i følge Ritzau.

Onsdag formiddag dirigerer han atter træningen, men vejrforholdene bliver ikke lettere. Der loves op til 35 graders varme i New York og igen høj fugtighed.