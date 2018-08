Skuffet Wozniacki: Hun spillede smart, som jeg skulle have gjort Det klare nederlag til Lesia Tsurenko i 2. runde ved US Open kom overraskende, og danskeren har brug for analyse, før turen går til Asien.

6-4, 6-2 til Lesia Tsurenko i 2. runde ved grand slam-turneringen US Open var der nok ikke mange, der havde set komme. Alle havde formentlig regnet med, at Caroline Wozniacki på grund af sin ranglisteplacering og erfaring på den store scene ville have hevet en sejr hjem.

Men intet fungerede torsdag aften på Louis Armstrong Stadium, og det indrømmede en meget skuffet Caroline Wozniacki da også på det efterfølgende pressemøde.

»Jeg startede egentlig okay, og jeg forsøgte at være aggressiv. Men hun var smartere end mig, og hun spillede egentlig, som jeg skulle have spillet«, sagde Caroline Wozniacki.

»Hun holdt duellerne i gang og miksede tempoet fint, hun rørte sig rigtig godt og fik næsten alt tilbage, og så var hun effektiv, når hun besluttede at gå ind i banen for at afgøre en duel. Hun var også dygtig til at sende dybe returneringer, når hun blev presset ud i yderstillinger. Jeg forsøgte længere inde i kampen at ændre lidt på mit spil og igen være mere aggressiv, men det ville ikke lykkes«.

Den finaleseedede dansker erkendte, at der ikke rigtig var noget, der fungerede optimalt i hendes spil i denne kamp.

»Det var svært at få fart i boldene, og jeg havde svært ved at slå igennem banen. Det er et flot stadion, men banen virkede lidt langsom. Man fik ikke nogen belønning for at sætte fart i bolden. Nogle gange kan man få lidt hjælp fra en god serv og gode returneringer, men ikke denne gang. Jeg havde alt for mange fejl i mine returneringer«, forklarede Wozniacki.

Hele Wozniackis optaktsperiode har været diskuteret, fordi hun har været skadet og derfor kun har fået ganske få kampe i benene inden US Open. Hun afviser heller ikke, at det kan have spillet lidt ind på præstationen.

»Træningen har været rigtig god, men jeg kunne i slutningen af første sæt godt mærke lidt træthed efter de lange dueller. Det kan have noget at gøre med, at jeg har haft for få kampe i min forberedelse til US Open. Men uanset hvad der er sket eller sker, så har det været en stor sæson, fordi jeg har taget min første grand slam-titel ved Australian Open«, sagde Wozniacki.

Resten af sæsonen byder på turneringer i Asien, og så er der lige den WTA-sæsonfinale i Singapore. Her vandt Caroline Woznacki for første gang sidste år.

»Først skal jeg lige tænke over, hvad der gik galt i den her kamp. Jeg skal vide, hvad jeg kan gøre anderledes. Derefter går turen jo til Asien, og så vil jeg selvfølgelig gerne forsvare min titel i Singapore. Men nu må vi lige se, om jeg kvalificerer mig«, fortæller den slagne dansker.

I øjeblikket er Wozniacki placeret på fjerdepladsen i det regnskab over de otte bedste spillere på årsranglisten, som får billet til den store sæsonfinale.