Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Politikens prisvindende sportsredaktion hjælper dig med overblik og perspektiv over de vigtigste begivenheder og væsentligste historier i idrættens verden.

Politikens prisvindende sportsredaktion hjælper dig med overblik og perspektiv over de vigtigste begivenheder og væsentligste historier i idrættens verden. Du er nu tilmeldt Politiken Sport

Tak for din tilmelding!

Clara Tauson får perfekt optakt til US Open Den 15-årige dansker vandt turnering i Canada og er klar til at spille mod hviderusser i første kamp i New York.