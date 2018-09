US Open: Nadal knokler hårdt for sin kvartfinale Den forsvarende mester møder nu østrigske Dominic Thiem, men spanieren måtte i 4. runde bruge mange kræfter for at vinde 6-3, 6-3, 6-7, 6-4 over den formstærke georgier Nikoloz Basilashvili.

Den første kvartfinalekonstellation ved US Open blev søndag eftermiddag i New York fundet efter to kampe i mændenes øverste lodtrækningshalvdel. Ikke overraskende var Rafael Nadal den ene part, men spanieren blev sendt på hårdt arbejde, før billetten kunne uddeles.

Den 26-årige georgier Nikoloz Basilashvili, der er nr. 37 på ranglisten, startede i højeste gear, og det tvang hans berømte modstander til at kæmpe hårdt for at følge med.

Med Rafael Nadal er ikke nr. 1 på ranglisten for ingenting, og han kunne trods god modstand på den anden side af nettet tage sig af de to første sæt 6-3, 6-3. Det lignede herefter en sikker sejr, men Basilashvili havde andre ideer.

Georgieren kæmpede vifrkelig flot i tredje sæt og kom tilbage til gevinst i tiebreak efter at have været nede med et break tidligere i sættet. Det var et gult kort til Rafael Nadal, som måtte samle al koncentration for ikke at blive presset ud i fem sæt.

Det undgik han ved at bryde i fjerde sæt og holde egen serv til sidst, men adskillige servepartier var meget lige og kunne være vippet den anden vej.

Publikum var ikke helt op at ringe som ved Nadals fantastiske 3. runde-kamp mod russiske Karen Khachanov, men den bliver også svær at overgå i denne turnering.

Foto: Andres Kudacki/AP Østrigske Dominic Thiem har et fremragende blik for spillet, og når inspirationen er der, kan han give alle rivaler store problemer.

Så kom Thiem frem i lyset

Efter en ganske ujævn sæson er det lykkedes østrigske Dominic Thiem af holde sig under radaren før og under US Open, men nu kan han ikke skjule sig længere.

Sidste års finalist Kevin Anderson blev søndag sat på plads med cifrene 7-5, 6-2, 7-6, og sydafrikaneren var påvirket af, at hans frygtede serv denne gang ikke fungerede optimalt.

Dominic Thiem sidder på en sjælden præstation, for han har besejret Rafael Nadal tre gange på grus, og det er der ikke mange, der kan prale af. I år har de to mødt hinanden tre gange:

Nadal vandt senest i French Open-finalen, Dominic Thiem besejrede ham i Madrid-kvartfinalen, og Nadal vandt ligeledes i Monte Carlo-kvartfinalen.

I Rom-kvartfinalen 2017 og Buenos Aires-semifinalen 2016 vandt Dominic Thiem også over Nadal, men denne gang skal der spilles på hard court, og Nadal ser ud til at befinde sig lige så godt på underlaget som sidste år, hvor han løftede trofæet for tredje gang.

Foto: Matthew Stockman/Ritzau Scanpix Der har været mange skuffelser i denne sæson for Karolina Pliskova (tv.), men ... hun er blevet gift, og søndag spillede hun sig i en US Open-kvartfinale efter at have besejret Ashleigh Barty.

Tjekkiet slog til, igen

I kvindernes singlerække blev det ikke overraskende igen til et godt tjekkisk resultat, for Karolina Pliskova, der nåede finalen i 2016, blev første spiller i kvartfinalen.

Det skete, da den høje tjekke med en meget koncentreret indsats besejrede australske Ashleigh Barty 6-4, 6-4. Pliskova skal møde enten Serena Williams eller Kaia Kanepi i sin kvartfinale.

Pliskovas landsmand, den blot 19-årige Marketa Vondrousova, spiller mandag for en kvartfinalebillet i mødet med Caroline Wozniackis besejrer, ukrainske Lesia Tsurenko.