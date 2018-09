Tennisgalla: 50 års jubilar flotter sig med vild præmiefest US Open i New York har budt på mange mindeværdige begivenheder, og der mangler heller ikke noget at spille om denne gang: 328 millioner kroner i præmier for eksempel.

Jo, mesterskabet har været spillet siden 1881, men det var først i 1968, at man kunne benytte navnet US Open, fordi det var første år, hvor turneringen også var åben for alle professionelle spillere.

Professionel tennis er siden da blevet big business, og præmiesummerne ved US Open er steget fra 100.000 dollar i premieren i 1968 til cirka 53 millioner dollar i dette års udgave. Begge gange rekordbeløb i tennisverdenen, og dette års singlevindere er hver sikret en præmie på cirka 25 mio. kr.

Tilskueropbakningen ligner også en rekord denne gang, for over 70.000 tennisfans er både lørdag og søndag strømmet til den klassiske turnering i Queens.

Den senest afviklede udgave af grand slam-turneringen var en lidt underlig 2017-turnering med afbud fra tidligere mestre som Serena Williams, Novak Djokovic, Andy Murray og Stan Wawrinka samt tidligere finalister som Victoria Azarenka og Kei Nishikori.

Men selvfølgelig havde US Open også for et år siden sine helt egne historier. Med sejren til Rafael Nadal blev det understreget, at spanieren og hans karriererival, schweizeren Roger Federer, stadig besidder noget ganske særligt på en tennisbane, for de to delte sæsonens fire grand slam-titler med to til hver.

Foto: Julio Cortez/AP Det var svært at tro det, selv for vinderen Sloane Stephens, der havde været svært skadet et halvt år før 2017-turneringen.

Sensation hos kvinderne

Men det helt uventede kom i kvindernes række, hvor useedede Sloane Stephens kunne løfte sit første grand slam-trofæ efter sin første grand slam-finale, selv om succesen kom i hus på en nærmest mirakuløs baggrund.

Stephens så ikke mange lyspunkter et halvt før turneringen, for en operation efter en fodskade gjorde, at hun i en længere periode var nødt til at sidde i kørestol, og i alt var hun væk fra WTA Touren i 11 måneder. Men – med sejren rykkede hun op til næste niveau i karrieren, ligesom det lykkedes for Caroline Wozniacki ved dette års Australian Open.

Her en stribe nedslag i US Open-historien:

2015: Italiensk tryllekunst

Det års US Open vil længe blive husket for noget helt uandsynligt. To italienske kvinder i alderen 30+ spillede sig frem til finalen, og efter useedede Roberta Vinci sensationelt havde besejret Serena Williams i semifinalen, måtte hun bøje sig for sin gode veninde Flavia Pennetta i finalen. Vinderen bekendtgjorde umiddelbart efter triumfen, at hun stoppede karrieren. Et velvalgt tidspunkt.

Serbiske Novak Djokovic kunne i sit 42. møde med Roger Federer erobre sin anden US Open-titel.

2014: Dansk og kroatisk succes

Efter en skuffende indsats i både 2012 og 2013 var der ikke mange, der havde regnet med, at Caroline Wozniacki skulle spille med om titlen for fire år siden. Men danskeren fandt en virkelig god rytme på de baner, hvor hun elsker at spille, og kun sportens ukronede dronning, Serena Williams, kunne bremse hende, da man nåede frem til titelkampen.

Mændenes række bød også på overraskelser, da japanske Kei Nishikori og kroatiske Marin Cilic nedkæmpede henholdsvis Djokovic og Federer i semifinalerne, hvorefter Cilic leverede en nærmest fejlfri finale. Han blev den første kroat til at vinde i New York.

2012: Britisk gennembrud

Ikke siden 1936, hvor Fred Perry sejrede, havde en brite taget den amerikanske titel. Men Andy Murray havde en forrygende sæson, hvor han bl.a. også vandt OL-guld i London, og efter fem sæt mod Djokovic var det ham, der strakte armene i vejret på Arthur Ashe Stadium.

Fire mislykkede grand slam-finaler var gået forud, men med træneransættelsen af 1980’ernes helt store vindertype, den tjekkisk fødte amerikaner Ivan Lendl, havde Murray indhentet rivalerne – ikke mindst på det mentale plan.

Serena Williams overlevede en matchbold mod ranglistens daværende nr. 1, hviderussiske Victoria Azarenka, og tog efter tre hårde sæt sin 15. grand slam-gevinst. Samme år var det endeligt karrierefarvel til Kim Clijsters og hos mændene den lokale helt Andy Roddick.

2011: Djokovic sad på det hele

Den sæson blev noget ganske særligt, for Novak Djokovic havde fundet et nyt niveau, især i sin defensiv, og serberen høstede ud over US Open-titlen (Nadal) to andre grand slam-titler og yderligere syv flotte titler på ATP Touren. Dermed fik han status som Federer og Nadal, og så var der pludselig tre konger.

Australske Samantha Stosur spillede sit livs turnering, og hun kunne levere det aller ypperste i finalen, hvor Serena Williams aldrig fik lov til at komme ind i kampen.

2009: Næsten dansk triumf

Caroline Woznaicki nåede for første gang slutkampen i New York, men belgiske Kim Clijsters, der var vendt tilbage til toptennis efter to års pause, var ikke til at vælte og vandt som den første turneringen i rollen som wildcard-modtager.

De mandlige superstjerners monopol på grand slam-titlerne blev brudt af en ung argentiner, da Juan Martin del Potro efter en medrivende femsætter besejrede Federer.

2008: Federer-rekord

Dette år blev Roger Federer den første og stadig eneste i Open Era til at erobre US Open-titlen fem gange på stribe, efter han havde besejret Andy Murray i tre finalesæt.

Serena Williams tog kvindernes titel (Jankovic) uden at afgive sæt i turneringen.

Foto: Ann Heisenfelt/AP Det var en afsked med tårer og tak, da Andre Agassi sagde stop i 2006.

2006: Agassi-afsked stjal billedet

Han sad længe med håndklædet for øjnene, mens der var stående ovationer. Andre Agassis evner som underholder og fighter på en tennisbane var højt værdsat i New York, og selv om stærke rygsmerter blev for meget i karrierens sidste kamp – mod tyske Benjamin Becker – så havde han i 2. runde leveret leveret turneringens absolut mest medrivende forestilling, da han nedkæmpede cypriotiske Marcos Baghdatis efter 7-5 i femte sæt.

Federer vandt mændenes titel (Roddick), mens Maria Sharapova tog kvindernes (Henin).

2001: Tennisfest før chokket

US Open blev for første gang transmitteret i prime-time på amerikansk tv, hvilket var en stor succes. Ikke mindst fordi Williams-søstrene mødtes i finalen, som storesøster Venus vandt. Den lokale helt Pete Sampras blev til gengæld fejest af banen i mændenes finale, hvor australske Lleyton Hewitt triumferede.

1997: Hingis-gennembrud

16 år og 11 måneder og otte dage var den beskedne alder, da schweiziske Martina Hingis tog sin første US Open-titel i sejren over 17-årige Venus Williams. Australske Pat Rafter tog mændenes trofæ med sne klar sejr over britisk/canadiske Greg Rusedski.