US Open: Tennisdronningen uddeler øretæver på vej til endnu en stor finale Det er svært at se, hvem der skal stoppe Serena Williams i US Open, der torsdag vandt 6-3, 6-0 over lette i semifinalen. Men japanske Naomi Osaka vil i hvert fald gøre et forsøg lørdag.

Så skete det. Pludselig faldt der noget ned fra oven. Den høje luftfugtighed var nu slået over i regn.

FAKTA SERENA WILLIAMS i US OPEN 2018: Finale/vinder?

2017: Deltog ikke (fødsel)

2016: Semifinale

2015: Semifinale

2014: Vinder

2013: Vinder

2012: Vinder

2011: Finale

2010: Deltog ikke (skadet)

2009: Semifinale

2008: Vinder

2007: Kvartfinale

2006: 4. runde

2005: 4. runde

2004: Kvartfinale

2003: Deltog ikke (skadet)

2002: Vinder

2001: Finale

2000: Kvartfinale

1999: Vinder

1998: 3. runde Vis mere

Hvis man af en eller anden grund ikke har fået sommer nok i Danmark, så har New York de seneste små to uger ellers givet en ekstra dosis, der har været til at tage at føle på.

Men torsdag aften kom der regn og torden, og US Open-arrangørerne, der passer godt på deres begivenhed, havde også meddelt medierne, at taget på Arthur Ashe Stadium ville blive rullet på, inden aftenens program med kvindernes semifinaler blev påbegyndt. Her tager man vejrudsigter alvorligt.

Hovednavn på plakaten var Serena Williams, den seksdobbelte vinder, der skulle forsøge at nå sin niende finale. Udfordrer denne gang var den temperamentsfulde lette Anastasija Sevastova, som har et enormt talent, men også et selvdestruktivt træk, der ødelægger meget.

Forudsigelige kampe

Sevastova startede godt, men tennisdronningen overtog hurtigt kontrollen, og amerikaneren vandt sin semifinale 6-3, 6-0. Som tallene illustrerer, var der mest tale om en opvisning.

Ingen overraskelse her, og tilskuerne til Serena Williams' kampe klapper selvfølgelig, som de skal, men heller ikke mere, for der er sjældent den store spænding tilsat det element af drama, som de kommer efter.

For godt et år siden fødte Serena Williams sin datter Alexis Olympia, og efter den tabte Wimbledon-finale denne sommer står hun nu igen i en stor titelkamp, hvor det overraskende er den unge japaner Naomi Osaka, der i sin første grand slam-finale skal forsøge at bremse hende.

Det bliver ikke en let opgave.

Foto: Seth Wenig/AP Naomi Osaka er overraskende gået hele vejen til finalen i US Open, efter hun torsdag besejrede USA's Madison Keys i semifinalen.

Osaka-Williams 1-0

Men Naomi Osaka har løst en del svære opgaver i denne sæson, og torsdag lykkedes hun med endnu en, da hun foran et stort amerikansk publikum skulle forsøge at besejre Madison Keys, der nåede finalen sidste år.

Japaneren, der står for en meget offensiv stil, fik hurtigt overtaget mod amerikaneren, og hun slap aldrig grebet om kampen. Det endte med en klar 6-2, 6-4-sejr, så heller ikke her kunne tilskuerne fået slukket deres tørst efter langvarige dramaer mellem to jævnbyrdige modstandere.

Der venter Osaka en betydeligt større opgave i finalen, men hun kan gå til titelkampen med den viden, at hun fører den indbyrdes statistik mod Serena Williams 1-0, efter japaneren vandt over den berømte amerikaner i dette års turnering i Miami.

Dengang var Serena Williams imidlertid kun lige startet sit comeback, og hun er blevet betydeligt stærkere siden da.

Men måske kan de amerikanske tennisfans få noget drama i den kamp.