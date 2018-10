Endelig optur: Wozniacki slider sig til gevinst i Kina Danskeren vandt i to sæt ved China Open over kroatiske Petra Martic og skal i 3. runde møde den lovende ester Anett Kontaveit.

Det er bestemt ikke en dansk tennisstjerne i sit livs form, man i øjeblikket ser på WTA Touren i Asien. Men hun slås, og det er altid et godt våben i tennis.

Caroline Wozniacki vandt onsdag for første gang siden sommerens græstennis to kampe på stribe ved at nedkæmpe kroaten Petra Martic 7-5, 6-3 i China Opens 2. runde.

Dermed er danskeren klar til i 3. runde at møde estiske Anett Kontaveit, der fører den indbyrdes statistik 2-1 og senest vandt stort på gruset i Rom i foråret.

Wozniacki skal hæve niveau

Kontaveit leverede en stor præstation i Wuhan i sidste uge, hvor hun nåede finalen, som hun dog tabte til den meget formstærke hviderusser Aryna Sabalenka.

Wozniacki må derfor regne med at skulle løfte sit niveau, hvis hun vil nå frem til kvartfinalerne i Beijing. En turnering, hun vandt tilbage i 2010, og en turnering, som i tilfælde af en semifinaleplads, vil sikre danskeren deltagelse i sæsonfinalen i Singapore 21.-28. oktober.

Petra Martic tabte for femte gang af fem mulige til Caroline Wozniacki, men gjorde ved China Open i Beijing mere modstand end tidligere. Foto: Thomas Peter/Ritzau Scanpix

Første sæt onsdag i Beijing åbnede med en stribe tabte servepartier, og spillerne fulgtes pænt ad, indtil Wozniacki brød sin modstander til en 7-5-gevinst.

Men danskerens spil var langt fra prangende, og ikke mindst væltede det med fejl fra forhånden. Wozniacki havde også problemer med en svag andenserv, men undervejs vågnede baghånden og skaffede et par gode point på vigtige tidspunkter.

Petra Martic leverede ligeledes en ujævn præstation, hvor der var for mange dobbeltfejl, men hun kunne finde opmuntring i 14 vindere med en skarp forhånd.

Kroaten startede bedst i andet sæt, men Wozniacki fik udlignet til 3-3 ved at bryde Martic-serven, og derefter løb Martic langsomt tør for kræfter. Det udløste endnu et tabt serveparti, så Caroline Wozniacki kunne serve sejren hjem.

Det var ikke en mindeværdig forestilling, men for Wozniacki er det et vigtigt skridt i den rigtige retning.