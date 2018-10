Bomstærke Wozniacki besejrer stor rival i tre sæt Petra Kvitova var stærk i Singapore, men gik ned i tredje sæt mod den konditionsstærke dansker.

Kun ganske få har spillet flere kampe mod Caroline Wozniacki end den jævnaldrende tjekke Petra Kvitova og færre har slået Wozniacki flere gange end Kvitova. De to 28-årige har haft utallige opgør og mødt hinanden mindst en gang i hver sæson siden 2009.

Matcherne har som regel været tætte og gennem deres helt sideløbende karrierer, der har kastet 30 titler af sig til Wozniacki og 28 til Kvitova, der er denne sæsons mest vindende, er der blevet opbygget en sund, intens rivalisering. De kender hinanden ud og ind. Hver en lille blottelse udnyttes. Og alle små trick kan komme i spil.

Måske var det derfor, at publikum ved WTA Finals i Singapore måtte vente til slutningen af første sæt med at få tennis hævet over det ordinære i et tæt 14. opgør mellem Kvitova og Wozniacki, der servede meget bedre, returnerede meget bedre og var langt mere aggressiv end i opgøret søndag mod Karolina Pliskova.

I anden runde af gruppespillet sluttede endnu et kapitel i rivaliseringen således 7-5, 3-6 og 6-2 i Caroline Wozniackis favør. Danskeren, der havde stor gavn af sin imponerende fysik og jernvilje i den lange forestilling, hentede karrierens 6. sejr over Kvitova og dermed den første mod tjekken siden WTA Finals i 2014. Gevinsten skaber håb om et succesrigt titelforsvar ved prestigeturneringen, der er forbeholdt verdens allerbedste spillere.

»Nu føler jeg, at jeg er med igen«, konkluderede Wozniacki ovefor TV2 Sport.

Defending champion @CaroWozniacki seals the win at the @WTAFinalsSG!



Gets the victory over Kvitova 7-5, 3-6, 6-2! pic.twitter.com/DiZK1G165q — WTA (@WTA) 23. oktober 2018

Den venstrehåndede og til tider uortodokse Kvitova slog mange vinderslag med forhånden i starten at matchen. Hun var atletisk og kraftfuld i sin ageren, men det hele forblev mindre spektakulært frem til Kvitovas frække stopbold, der banede vej for 3-3. Derfra var der dramatik, der fik publikum op ad sæderne.

Wozniacki bragte sig på 5-3 med et servegennembrud efter meget tålmodigt spil og en stærk cross-vinder mod Kvitova med voksende fejlrate, men den langlemmede tjekke satsede og blev belønnet mod sættets slutfase, da hun afviste danskeren første sætbold. Den anden blev afvist ved 6-5, men en Kvitova-bold i nettet sikrede Wozniacki sættet.

Et hav af servegennembrud fulgte i andet sæt, hvor en stribe stærke slagdueller blev krydret med en

advarsel til Kvitova for at trække serven på et kritisk tidspunkt, mens Wozniackis venstre knæ måtte under behandling og nede med 1-3.

Bekymringen bredte sig i ansigterne hos Caroline Wozniackis entourage på lægterne, men pausen bekom umiddelbart Wozniacki godt. Kvitovas gode rytme blev i den grad brud og tjekken blev sendt på kortvarig slingrekurs af Wozniacki, der gik fra 1-3 til 3-3, inden hun igen blev brudt af Kvitova, der dog genvandt momentum og derfra ikke kiggede tilbage på vej mod sætudligningen.

Caroline Wozniacki fik en fremragende start på tredje sæt ved at bryde Petra Kvitovas serv, og sættets første parti skulle vise sig at blive afgørende for udfaldet, da Kvitova så småt begyndte at løbe tør for kræfter mod den konditionsstærke baglinjedronning. Wozniacki kom foran 5-1 og servede selv sejren hjem, da Kvitova havde reduceret til 5-2.

Caroline Woznaicki møder ukraineren Elina Svitolina i sidste runde af gruppespillet på torsdag.