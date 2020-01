Sidste tur med kliken: Comebackdronning lukker det store eventyr i Melbourne

FOR ABONNENTER

I et brev – letter to my younger self – som Caroline Wozniacki nogle år tilbage skrev til den helt unge Caroline for mediet The Players’ Tribune, understreger tennisprofilen nødvendigheden af at have en plan for tiden efter tennis. Men hun gør det også klart, at selv om det på de sociale medier er vigtigt at give fans et indblik i livet som et kendt ansigt, så »... please, please, please, be sure to keep your most private matters private«, som hun formulerer det.