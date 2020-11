Ungdomsoprør i tennis: De gamle stjerner har fået kniven for struben i London

»Han ved, hvordan han skal få dig til at løbe, og hans stil kræver, at du kommer op med noget ekstra fra baglinjen. Hvis du ikke kan det, og du ikke rammer eget topniveau, så har du ingen chance mod ham, for han server fantastisk, og han bevæger sig virkelig godt på banen, når man tænker på, at han er en meget høj spiller«.

Det var en af kommentarerne fra ranglistens nr. 1, den 33-årige serber Novak Djokovic, da han onsdag aften havde tabt 3-6, 3-6 på bare 81 minutter til den 24-årige russer Daniil Medvedev ved ATP-sæsonfinalen i Londons O2 Arena.

Da hans største rival, 34-årige Rafael Nadal fra Spanien, dagen før havde tabt sin tætte duel med østrigske Dominic Thiem (27), er der skabt en lidt overraskende situation, hvor de to ’gamle’ stjerner skal skaffe en sejr ved sidste runde af gruppespillet, hvis de vil have adgang til semifinalerne.