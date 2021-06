Federer tager turen fra himmel til helvede og retur ... et par gange

Mats Wilander var bevæget, ja han var nærmest salig.

»Jeg er i himlen. Federer slår alle sine slag så graciøst og naturligt, at det får tennis til at se meget let ud. Det er det bare ikke. Samtidig bevæger han sig så godt på banen, at man har svært ved at tro, at han snart fylder 40. Det er fantastisk at have ham tilbage«.