Duel i London: Mens Djokovic tryller på Centre Court, tjekker publikum mobilen

Forleden takkede Uefa-præsident Aleksander Ceferin de britiske myndigheder for beslutningen om at lade godt 60.000 tilskuere indtage Wembley, når der skal spilles EM-semifinaler og -finale i London. Han har formentlig ikke skænket det ret mange tanker, at der samtidig afvikles en meget traditionsrig tennisturnering i samme by, men der er ingen tvivl om, at mobilerne kommer flittigt i brug, når sportsfans vil følge med i begge dele.

Da England nåede semifinalen ved VM i Rusland i 2018 og på Luzhniki i Moskva tabte 1-2 til Kroatien efter forlænget spilletid – det var i øvrigt 11. juli – kunne man på Wimbledon-anlæggets forskellige tribuner se mange hoveder bøje sig mod mobilen for at følge dette slags udvikling, mens Wimbledon-programmet bød på mændenes kvartfinaler med deltagelse af profiler som Roger Federer, Rafael Nadal og den senere titelvinder Novak Djokovic.