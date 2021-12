Årets Fund 2019: Holger Rune vil aldrig glemme kampen mod Djokovic under US Open

Der er gået et par år, siden Holger Rune som 16-årig vandt kåringen Årets Fund 2019 efter en lovende sæson som en af verdens bedste juniorer. Ikke alle stortalenter, der har været Årets Fund, er lykkedes med senere at markere sig blandt de voksne, men Rune har i sæson 2021 bevist, at han har alt det, der skal til for at bide sig fast i den internationale elite. Og det er det, han vil.

Men hvad var egentlig den største oplevelse i en sæson, hvor han blandt andet vandt fire titler på ATP’s Challenger Tour?