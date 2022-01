Superstjerne udkæmper vild duel fra coronafængsel

Mens Clara Tauson forberedte sig til at spille om en kvartfinaleplads i Melbourne, og Rafael Nadal netop havde vundet sin comebackkamp samme sted, befandt Novak Djokovic sig på et karantænehotel i udkanten af delstaten Victorias hovedstad. Han var uden tvivl rasende, for pludselig var han blevet centrum i en sag, der udviklede sig i en skidt retning time for time.

Den regerende Australian Open-mester, der nærmest ’ejer’ turneringen efter 9 triumfer, havde tirsdag på sociale medier præsenteret sin glade nyhed om, at han var på vej til Australien med en godkendt medicinsk undtagelse fra at være coronavaccin