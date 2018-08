I aften træder Wozniacki ind i US Open: Australsk modstander håber ikke, danskeren har glemt sine skader

FAKTA

US OPEN TIRSDAG

Her er programmet på de to største baner plus ekstrainfo, danske tider:

Arthur Ashe Stadium

18.00 Samantha Stosur-Caroline Wozniacki

Derefter: Novak Djokovic-Marton Fucsovics

01.00 Yoshihito Nishioka-Roger Federer

Derefter: Madison Keys-Pauline Parmentier

Louis Armstrong Stadium

17.00 Andrea Petkovic-Jelena Ostapenko

Derefter: Margarita Gasparyan-Angelique Kerber, Peter Polansky-Alexander Zverev. OBS: Polansky scorer en fjerde lucky loser-gevinst på stribe. men her slutter det nok også med heldet.

01.00 Nick Kyrgios-Radu Albot. Den australske showspiller Kyrgios balancerer mellem genialiteter og ligegyldigheder.

Derefter: Maria Sharapova-Patty Schnyder. OBS: Schnyder har tidligere brokket sig voldsomt over russerens stil med højt stønneri og ekstra pauser.

Bane nr. 5

Kiki Bertens-Kristyna Pliskova. OBS: Vinderen fra Cincinnati møder en anden stærk server cirka kl. 20.00. Derefter: Danielle Collins-Aryna Sabalenka. OBS: Sabalenka vandt i New Haven i sidste uge, og det er spændende at se, om den unge hviderusser har flere kræfter efter et par heftige måneder.

