Danske soldater i Estland skal aktiveres mod kedsomhed, så de ikke laver ballade Det kan blive et kedeligt halvt år for de 200 danske soldater i Estland, skriver forsvaret i et brief forud for udsendelsen.

Konstabler, der keder sig, gør dumme ting.

Ordsproget er alment kendt i forsvaret og dækker over, at man som sergent eller officer skal sørge for at holde sine folk aktiveret.

Ellers ender man med ødelagt udrustning og soldater med brækkede arme og ben.

Selv om det mest af alt leder tankerne hen på en flok uvorne knægte i skolegården, så har forsvaret tilsyneladende haft ordene i baghovedet forud for udsendelsen af 200 danske soldater til Estland 10. januar. Her skal de i seks måneder være en del af Nato’s enhanced Forward Presence-styrke (eFP), der skal markere alliancens tilstedeværelse og afskrække russiske aggressioner.

Og i et offentligt brief om styrken, som Forsvarsakademiet udsendte 19. december, nævnes netop kedsomhed blandt soldaterne som en af de forventede hovedudfordringer ved den kommende mission.

»På det helt lavpraktiske plan kan det blive en udfordring at holde de indsatte styrker aktiveret«, står der blandt andet.

Det er et grundvilkår for en soldat, at der er ventetid og kedsomhed

Ifølge Jens Ringsmose, der er medforfatter til briefet og chef for Institut for Militære Operationer, er den væsentligste forskel fra tidligere missioner som Balkan, Irak og Afghanistan, at vi var til stede for aktivt at ændre situationen. Bekæmpe oprørere eller forhindre, at de stridende parter angriber hinanden. I Estland skal danske soldater bare være til stede.

»Det er et grundvilkår for en soldat, at der er ventetid og kedsomhed. Men her er chancen for hårde militære operationer næsten ikkeeksisterende. Så for at soldaterne ikke bare kommer til at sidde og kede sig på en kaserne langt hjemmefra i et halvt år, er man fra forsvaret meget optaget af, af der er meningsfyldte aktiviteter at sætte dem til«, siger Jens Ringsmose.

Han siger, at det eksempelvis kan være militær uddannelse, undervisning i forskellige våbensystemer eller mulighed for at tage kørekort. Og så forudser han, at soldaterne kommer til at tilbringe rigtig meget tid på øvelse i de estiske skove.

Men hvorfor er det overhovedet et problem, at de keder sig?

»Det er et spørgsmål om sårbarhed. For når så mange, hovedsageligt unge mænd, keder sig, kan de komme til at lave dumme ting. De går måske ud og drikker lidt for mange øl, laver ballade og er sammen med de lokale piger«, siger Jens Ringsmose.

Dette kan udnyttes af russerne i propagandaøjemed, hvilket er set før. I det her tilfælde er det ikke usandsynligt, da der er et stort russisk mindretal i Estland.

»Man kan forestille sig, hvordan det ville se ud, hvis der spredte sig videoer af danske soldater i værtshusslagsmål med de lokale. Eller historier om soldater, der er havnet i problematiske forhold til russiske piger fra området«, siger han.

I skriver i briefet, at forsvaret har gjort sig betydelige anstrengelser for at forberede soldaterne på dette. Hvordan har de det?

»Man sørget for, at soldaterne har en forståelse for, at modstanderen kan udnytte det her. Hvilket betyder, at deres handlinger kan have konsekvenser for andre end dem selv. Dernæst er der med garanti specifikke regler for, hvor mange øl de må drikke, hvis de går ud«, siger Jens Ringsmose.