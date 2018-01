Taleban belejrer luksushotel i 12 timer - mange udlændinge dræbt 4 afghanere og 14 udlændinge blev dræbt, da Hotel InterContinental i Kabul var under angreb af terrorister i 12 timer. Taleban har taget ansvaret.

Eksplosioner og skud bragede lørdag aften ud fra det femstjernede Intercontinental på en bakke lidt uden for Kabul, hovedstaden i Afghanistan. Og tyk, sort røg bølgede ud fra det store 1960'er-byggeri, som var nationens første luksushotel.

Indenfor var der kaos. En gruppe angrebsmænd i militæruniformer havde stormet hotellet bevæbnet med Kalashnikov-geværer og håndgranater. De havde sat ild til hotellet og gæster blev beskudt.

»De råbte på pashto 'Efterlad ingen af dem i live, gode eller onde. Skyd og dræb dem alle'«, fortæller Abdul Rahman Naseri til Reuters, Han var på hotellet i anledning af konference og stod i hallen, da angriberne trængte ind.

Han løb op til sit værelse og forsøgte at flygte ved at kravle ud igennem vinduet og ned ad et træ, men en gren knækkede og han faldt ned og brækkede sit ben.

Ild og panik

Foto: Massoud Hossaini/AP En fra indsatsstryrken sigter mod Intercontinental efter terrorister er trængt ind på hotellet lørdag aften.

En fra indsatsstryrken sigter mod Intercontinental efter terrorister er trængt ind på hotellet lørdag aften. Foto: Massoud Hossaini

Lørdag ved 21-tiden lokal tid meddelte det afghanske indenrigsministeriums talsmand Najib Danish, at der var et terrorangreb i gang på det fuldt bookede luksushotel, som blandt andet husede en konference for ingeniører og et møde for landets telekommunikationsministerium. Meldingen lød på, at selvmordsbombere var trængt ind i bygningen.

Afghanske sikkerhedsstyrker i stort antal trængte ind i det statsejede hotel for at finde og nedkæmpe terroristerne. Men det kom til at tage tid. Etage for etage blev der kæmpet, terroristerne satte ild til hotellets køkken og fjerde sal, og imens havde gæsterne søgt tilflugt på deres værelser. Flere gik i panik og forsøgte at flygte ved at fire sig ud gennem vinduerne og ned langs bygningen fra både fjerde og femte sal ved at binde lagener sammen.

»Vi gemmer os på værelserne. Jeg beder til, at sikkerhedsstyrkerne redder os så hurtigt som muligt, før de (terroristerne, red.) når frem til os og dræber os«, fortalte et vidne til nyhedsbureauet AFP.

Godt fire timer efter angrebet gik i gang, havde sikkerhedsstyrkerne ryddet første og anden sal på hotellet og evakueret en stor del af gæsterne og de ansatte. Imens blev flere styrker firet ned på hotellets tag med helikopter.

Endnu fire timer senere var angrebet stadig i gang. Og ifølge New York Times meddelte sikkerhedsstyrkernes øverstbefalende, at »angriberne er i den ene ende af bygningen. Der er gæster fanget i deres værelser. Vi ved ikke, hvem der er terrorister. Der kan være to eller tre«.

Efter angrebet er overstået er det stadig uklart, hvor mange terrorister, der deltog. Statslige kilder melder om tre, vidner om fire og Taleban om fem.

Nordmænd ankommer

Foto: Gul Rahmat/AP Afghan security personnel stand guard as smoke rises from the Intercontinental Hotel after an attack in Kabul, Afghanistan, Sunday, Jan. 21, 2018. Gunmen stormed the hotel in the Afghan capital on Saturday evening, triggering a shootout with security forces, officials said. (AP Photo/Rahmat Gul)

Afghan security personnel stand guard as smoke rises from the Intercontinental Hotel after an attack in Kabul, Afghanistan, Sunday, Jan. 21, 2018. Gunmen stormed the hotel in the Afghan capital on Saturday evening, triggering a shootout with security forces, officials said. (AP Photo/Rahmat Gul) Foto: Gul Rahmat

Efter ti timers belejring nåede norske styrker, der er til stede i Kabul for at træne landets elitestyrker, frem til hotellet for at assistere det lokale beredskab.

De første meldinger lød på 18 dræbte - heraf 14 udlændinge - civile dræbt, men tallet kan meget vel vokse i takt med at hotellets 200 værelser bliver gennemsøgt.

Afghanistans indenrigsminister Wais Ahmad Barmak siger, at terroristerne har samarbejdet med ansatte på hotellet forud for angrebet. Hotellet er statsejet, men opgaven med at stå for sikkerheden blev for blot tre uger siden overtaget af et privat vagtværn.

Angrebet er det seneste i en række og understreger Kabuls sårbare situation, hvor det er muligt at ramme bevogtede prestigefyldte mål og dermed underminere troen på regeringen. Og trusselsniveauet har været skruet op siden maj, hvor en bombe i en lastbil dræbte 150 og sårede 400.

Det er anden gang Intercontinental bliver angrebet. Første gang var i juni 2011, hvor et selvmordsangreb udført at Taleban kostede 21 mennesker livet.