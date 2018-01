Efter lang intens debat: Tyske socialdemokrater siger ja til Merkel Sejr for partiledelsen og Martin Schulz baner vejen for ny regering i Tyskland.

Tyskland er på vej mod en ny regering. Det står fast, efter at Socialdemokratiet, SPD, i dag på et ekstraordinært landsmøde i Bonn vedtog at gå ind i reelle regeringsforhandlinger med Angela Merkels borgerlige Union, CDU og CSU fire måneder efter valget i september.

Efter en intens debat med hele Tyskland som tilskuere og enorm spænding hos statsledere i hele Europa, der fulgte slagets gang i Bonn, skred de 600 delegerede og partiledelsen til afstemning. En simpel håndsoprækning viste, at 362 af 642 stemmeberettigede går ind for at forhandle.

Før en regering skal blive til noget, skal der nu først forhandles og derefter skal regeringsgrundlaget sendes til urafstemning hos socialdemokraterne.

Et historisk øjeblik for Schulz

»Republikken og mennesker i hele Europa følger os nu - det er et nøgleøjeblik i den nyere historie for vores parti. Det var også et stolt øjeblik for vores parti, at vi kunne diskutere så afslappet og tolerant i en så spændt situation«, sagde en tydelig nervøs Martin Schulz i sine afsluttende bemærkninger til landsmødet.

Partiformanden lovede, at de emner, socialdemokraterne især gav udtryk for, at de savner i det papir, der ligger klar som grundlaget for nye forhandlinger, vil blive rejst igen.

»At nå en procent af noget, er bedre end at nå 100 procent af ingenting«, sagde Martin Schulz og bad »af hele mit hjerte« om et ja til regeringsforhandlingerne.

Forud for beslutningen gik en lang og engageret debat, der til fulde afspejlede, hvor delte socialdemokraterne er i spørgsmålet om deltagelse i regering eller samling omkring egne mærkesager og værdier i opposition.

Partiformand talte i en time

Næsten en time fik partiformand Martin Schulz til at forklare, hvorfor han gerne vil indgå i forhandlingerne med Merkel og co. og hvorfor han selv har skiftet holdning. Siden valgnederlaget den 24. september, hvor Martin Schulz erklærede, at SPD nu må gå i opposition til i dag, hvor han argumenterede for en fornyelse af samarbejdet med de borgerlige kristendemokrater.

»Beslutningen fra den 24. september var rigtig, men den politiske situation her i landet har ændret sig efter sammenbruddet i forhandlingerne om en Jamaica-regering (en borgerlig-grøn regering, red.)«, sagde Martin Schulz og fortsatte:

»Jeg har på intet tidspunkt været i tvivl om, at vi i denne særlige situation må undersøge, hvad vi kan nå for mennesker i Tyskland og Europa. Til dem, der kategorisk afviser at gå i regering, kan jeg kun sige, at det ikke er min måde at føre politik på, det er ikke derfor, jeg er gået ind i politik. Og det kan heller ikke være holdningen for lederen af SPD i Tyskland«, mener Martin Schulz.

Han slog fast, at »et nyvalg ikke er vejen frem for os«. Og opfordrede til at gå i en regeringskoalition, hvor man trods alt kan opnå resultater og »drive neoliberalismen tilbage i EU«.

Kort bifald til Schulz

Den lange tale blev fulgt af et kraftløst bifald på kun et minut, inden debatten gik videre og kort efter kom til Martin Schulz hovedmodstander, lederen af socialdemokratiets ungdomsafdeling, Jusos, Kevin Kühnert.

I en syv minutter lang, engageret og klar tale gik han imod en ny koalition. Han forsikrede først, at »hverken verden eller SPD går under, uanset resultatet«, hvorefter han angreb Schulz slingrekurs:

»De vanvittige vendinger og u-vendinger, vores parti har foretaget siden valget, har kostet os endnu mere tillid«.

En dværg kan blive en kæmpe

Han sluttede sin tale af med en af dagens mange henvisninger til CSU’s Alexander Dobrindt, der i ugen op til landsmødet i Bonn sendte en stikpille om at ’få styr på dværgene’ til Martin Schulz.

»Hellere være en dværg i dag for i fremtiden atter at blive en kæmpe«.