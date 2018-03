Murat leger prinsesse, Sophie hedder Ben - så er der ballade Rollingerne i børnehaver i Berlin skal forholde sig til forældre af samme køn og transvestisme, mener ny brochure. De borgerlige betakker sig.

FOR ABONNENTER

Hvad gør man i børnehaven, når en dreng insisterer på at lege mor i klassikeren ’Far, mor og børn’? Eller foretrækker at gå i udpræget pigetøj i ugevis? Hvad siger man, når forældrene til et barn viser sig at være to kvinder eller den enlige forsørger er transvestit?