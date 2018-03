Lega-leder vil blæse på EU's regler, hvis han bliver Italiens premierminister EU får nok at se til, hvis Matteo Salvini fra Lega bliver Italiens nye premierminister.

Som leder af det største parti i den største blok regner Matteo Salvini med, at han inden længe bliver udnævnt til Italiens næste premierminister.

Og EU kan godt indstille sig på problemer.

Sådan lød det fra Matteo Salvini, lederen af Lega, på et pressemøde i EU-Parlamentet i Strasbourg i går morges.

»Hvad angår EU’s nuværende politik, EU’s selvmord, så kommer vi ikke til at give os. Vi er ikke bange for noget«, sagde Matteo Salvini.

Med over 17 procent af stemmerne blev Lega, der tidligere hed Lega Nord, det største parti i den blå blok, der også rummer Silvio Berlusconis Forza Italia.

47-årige Matteo Salvini er højrefløjens premierministerkandidat i de kommende regeringsforhandlinger, men også Femstjernebevægelsen, der fik mere end hver tredje stemme ved valget 4. marts, føler sig berettiget til posten.

En dyr valgkamp

De to konkurrerende partier står begge for en benhård EU-kritik, som placerer en stor del af ansvaret for Italiens økonomiske kvaler i Bruxelles.

Særligt de EU-dikterede sparekrav har fået skyld for at forværre krisen. Den gennemsnitlige italiener har en lavere levestandard i dag, end før krisen satte ind for 10 år siden, og der er kæmpe ungdomsarbejdsløshed og en fortsat lav vækst.

I EU er mange bekymrede over Italiens enorme gæld på over 130 procent af BNP og landets manglende lyst til reformer. Bekymringerne er kun blevet forstærket af den italienske valgkamp, hvor partierne konkurrerede på dyre valgløfter om alt fra borgerløn (Femstjernebevægelsen) til en flad skat på 15 procent (Lega).

Og i Strasbourg gav Matteo Salvini ingen beroligende ord til EU-systemet. Tværtimod. Han lovede blandt andet at rulle pensionsreformen fra 2011 tilbage.

»Det italienske folk skal kunne gå på pension, når de fortjener at gå på pension«, sagde han.

Og lovede en lang række offentlige investeringer.

»Vi skal sikre, at de rettigheder, som EU har taget fra folket de seneste år, genetableres. EU har i de seneste år fjernet folks håb og drømme. Vi ser grimme økonomiske tal i Italien. Antallet af fødsler er eksempelvis faldet voldsomt. Den slags tal vil en Salvini-regering gå efter at rette op på. Og hvad angår EU’s krav om maksimale budgetoverskridelser på 3 procent af BNP om året: Hvis vi kan respektere det, så er det fint nok, men det er vores ret at ignorere kravet, hvis det er nødvendigt«, sagde Matteo Salvini.

Det italienske valgresultat kan vise sig at få indflydelse på reformen af eurosamarbejdet, som EU noget optimistisk har sat sig for at beslutte til sommer. Særligt Emmanuel Macron har advokeret for et fælles euro-budget, en fælles eurominister og ikke mindst en yderligere risikodeling indenfor eurozonen.

Udsigten til en italiensk regering med enten Lega eller Femstjernebevægelsen i spidsen er som vand på møllen for de i forvejen skeptiske lande som Tyskland og Holland, der efterlyser større reformvilje i Italien.

Matteo Salvini er medlem af EU-parlamentet og har været det siden 2004. Han ser tydeligvis valget som en personlig oprejsning, og han brugte sin pressekonference til at skælde ud på de forsamlede journalister, som han ser som en del af EU-etablissementet, der blot »pumper EU-propaganda afsted«.

»I de seneste år har I behandlet Lega som tabere, som samfundets bundfald. Men det italienske folk er uenige. De demonstrerede, at EU, hvor beslutningerne træffes udenom folket, simpelthen ikke virker«, sagde Matteo Salvini.