Fire stormagter giver Kreml skylden for giftattentat

Dansk støtte til London

Den danske regering følger udviklingen nøje, og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) siger i en mail til Politiken:

»Den her sag er meget, meget alvorlig. Når en af vores nærmeste allierede udsættes for den slags modbydeligheder, bakker vi selvfølgelig 100 procent op. Rusland har desværre vist sig at være meget lidt samarbejdsvillige. De forsøger at lægge et røgslør ud over sagen og så tvivl om de britiske motiver i stedet for at bidrage med de oplysninger, briterne har bedt om. Det er dybt foruroligende, at de nærmest kun har hån tilovers for sagen. Premierminister May har præsenteret en række britiske tiltag mod Rusland, og nu vil vi sammen med briterne og vores internationale partnere kigge nærmere på, hvordan vi bedst kan udvise solidaritet og støtte op«.

I en helt anden sag indførte USA i dag sanktioner mod 19 personer og 5 firmaer/organisationer – blandt andet det russiske internetresearchagentur, oplyser finansministeriet i Washington. Sanktionerne skyldes russisk indblanding i den amerikanske præsidentvalgkamp.

En højtstående regeringskilde siger, at Ruslands opførsel i det internationale samfund er foruroligende: »USA’s kamp for at gennemtvinge forandring er ikke forbi«.