Bayer-Monsanto: Vestager godkender omstridt megafusion på baggrund af fire millioner siders dokumenter I en kæmpesag med 4 millioner siders dokumenter har Margrethe Vestager med visse betingelser accepteret skabelsen af verdens største producent af landbrugskemi og såsæd.

EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, godkender med visse betingelser en fusion af tyske Bayer og amerikanske Monsanto og tillader dermed skabelsen af en ny mastodont inden for produktionen af kemikalier og såsæd til verdens landbrug.

Den danske konkurrence-vagthund går dermed imod advarsler fra en række miljø-organisationer og NGO'er, der frygter, at fusionen vil mindske konkurrencen til skade for verdens fødevareproduktion.

EU-Kommissionens godkendelse er betinget af, at Bayer frasælger dele af forretningen, hvilket skal adressere overlap indenfor såsæd, pesticider og digitalt landbrug, hedder det i en pressemeddelelse.

De indrømmelser til over 44 milliarder kroner imødekommer fuldt ud vores konkurrencebekymringer, udtaler Margrethe Vestager.

»Vores beslutning sikrer, at der vil være effektiv konkurrence og innovation inden for såsæd, pesticider og det digitale landbrugsmarked også efter denne fusion«, udtaler Vestager ifølge meddelelsen.

Frasalg til BASF

Bayer annoncerede i 2016, at man ønskede at købe Monsanto for 385 milliarder kroner, og EU-Kommissionen indledte i juli 2017 en omfattende undersøgelse af, om købet vil reducere konkurrencen på markedet for pesticider og frø.

Bayers øverste direktør, Werner Baumann, beskrev ifølge nyhedsbureauet Reuters undervejs proceduren som »ubegribeligt dyb« med 4 millioner siders dokumenter udleveret til Kommissionen.

I oktober sidste år solgte Bayer dele af sin produktion af såsæd og ukrudtsmidler til den tyske konkurrent BASF, der også er en stor aktør på markedet, for 45 milliarder kroner, rapporterede Reuters. På den måde søgte Bayer at imødekomme Kommissionens betænkeligheder.

En række NGO'er har ligesom den grønne gruppe i EU-parlamentet og nogle forskere advaret mod fusionen. En rapport, som et panel af eksperter indenfor bæredygtig fødevareproduktion i organisationen IPES offentliggjorde i oktober 2017, konkluderede, at 70 procent af sektoren var på vej til at ende i hænderne på tre agro-kemiske giganter: Dow-Dupont, Bayer inklusiv Monsanto og Syngentas planlagte opkøb af Sinochem.

De grønne skrev for nylig et brev til Margrethe Vestager, hvor de argumenterede for, at mindre konkurrence vil bremse innovationen, øge priserne for landmændene og give Bayer en stor politisk magt.