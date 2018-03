39 prostituerede er blevet befriet efter stor politiaktion i Spanien Spansk og britisk politi har arresteret 89 personer i en af de største europæiske sager om udnyttelse af nigerianske kvinder. Politiet efterforsker tråde til mafiaagtigt nigeriansk broderskab.

Hun var ung, dybt forgældet og prostitueret. Efter den farlige rejse fra Nigeria gennem Sahara og over Middelhavet fra Libyens kyster endte hun i Spanien. Der levede hun en kummerlig tilværelse som sexarbejder, holdt i en ussel hulelignende bolig og uden udsigt til at kunne betale gælden for den lange og farlige rejse til menneskesmuglerne i det kriminelle netværk.

Kvindens identitet holdes hemmelig af hensyn til hendes sikkerhed, men da hun i november sidste år gik til det spanske politi og fortalte om hendes oplevelser, var grunden til Operation Nanga Parbat lagt.

Politiaktionen er en af de mest succesfulde i kampen mod den voldsomt voksende trafficking med afrikanske kvinder til europæiske sexkunder. I samarbejde med specialenheder fra det nigerianske politi, Europol og britisk politi slog myndighederne til mod 11 forskellige adresser overalt i Spanien.

I alt 39 hovedsagelig helt unge nigerianske kvinder blev befriet, mens 89 personer blev anholdt. Først da den sidste – en nigeriansk kvinde bosiddende i Storbritannien – blev anholdt i sidste uge, kunne politiet fortælle om den omfattende aktion.

Broderskab, voodoo og fattigdom

Den formodede hovedmand i Spanien er en nigeriansk musiker, men ifølge en pressemeddelelse fra Europol har smuglerringen tråde til det såkaldte Eiye-broderskab i Nigeria. ’Broderskabet’ blev oprindelig dannet af nigerianske universitetsstuderende i en slags protest mod det gammeldags universitetssystem, men i dag er Eyie og en række tilsvarende organisationer for længst degenereret til mafialignende kriminelle organisationer.

Under aktionen beslaglagde politiet 300.000 euro, kontanterne bliver hvidvasket og overført til bagmændene i Nigeria gennem det traditionelle Hawala-system af pengeudlånere, vurderer Europol.

De nigerianske kvinder ender også som prostituerede i Danmark, hvor de blandt andet fylder godt i nattelivet på Vesterbro i København. Ifølge Sine Plambech, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i traficking, kommer kvinderne ofte fra området omkring storbyen Benin City i det sydlige Nigeria.

Strøm af kvinder fra Nigeria

Trafikken er eksploderet de seneste år, forklarer Sine Plambech. I 2014 kom 1.454 nigerianske piger til Italien, mens der i 2016 kom 11.009, en meget stor del ender i prostitution. Der er sjældent tale om regulært slaveri, da de fleste selv vælger at forlade Nigeria, hvor en prostitueret måske får 15-20 kr. for et samleje mod over 500-1.000 kr. i København.

Bagmændene benytter ifølge Europol overtro i form af voodoo eller juju til at fastholde kvinderne i deres netværk, når de kommer frem til Europa.

Det fik fornylig den lokale ’konge’ i den nigerianske region til at holde en ceremoni, hvor de påståede forbandelser over kvinderne blev hævet, men Sine Plambech mener ikke, at man kan tillægge den farverige voodoo-forklaring større vægt.

»Det er fattigdommen og udsigten til en håbløs tilværelse i slummen, der typisk får de unge kvinder til at tage chancen. Det sker også, selv om de kender de store farer på vejen mod Europa og godt ved, at de skal arbejde som prostituerede, når de kommer frem«.