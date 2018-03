Catalonsk leder udleveres tidligst til Spanien efter påske Retten i Schleswig har opretholdt fængslingen af Carles Puigdemont, der blev anholdt søndag ved den danske landegrænse. Tyske medier og partier kritiserer Spanien.

Cataloniens tidligere præsident, Carles Puigdemont, kommer til at holde påske i en fængselscelle i Nordtyskland. Det står fast efter, at dommeren i Schleswig her til aften besluttede, at den 55-årige eks-leder for den nordspanske region fortsat skal sidde i varetægtsfængsel.

Forud gik et timelangt grundlovsforhør, hvor Carles Puigdemont fik lov at forklare sin situation i et langt indlæg. Derpå besluttede dommeren at fortsætte varetægtsfængslingen med henvisning til efterforskning af sagen.

Måske udlevering efter påske

Først efter påske vil retten tage stilling til om Carles Puigdemont skal udleveres til retsforfølgelse i Spanien, hvor han risikerer op til 30 års fængsel. Ifølge tyske medier kan der sagtens gå et par måneder, inden retten i delstaten Schleswig-Holsten tager stilling til en udlevering, som set fra Tyskland er langt mere kompliceret end den er, set fra Madrid.

Den tidligere catalanske leder var 1. oktober sidste år øverste ansvarlige for en afstemning om uafhængighed fra Spanien, der strider imod den spanske grundlov.

Derfor er han i Spanien sigtet efter en særlig paragraf om oprør mod staten samt for misbrug af offentlige midler. I fredags udstedte den spanske undersøgelsesdommer, Pablo Llarena, en international arrestordre på Carles Puigdemont.

Kørte fra Finland mod Belgien

Han var på det tidspunkt i Finland til et møde på universitetet i Helsinki med finske parlamentarikere.

På vej tilbage til Belgien, hvor han har opholdt sig siden oktober, kørte Puigdemont med fire ledsagere gennem Sverige og Danmark, inden han blev anholdt af tysk politi, 30 kilometer på den anden side af landegrænsen ved Flensburg, søndag formiddag.

Omkring 12 betjente fra det hemmelige spanske politi, CNI, har ifølge flere spanske og tyske medier fulgt den tidligere præsident undervejs til og fra Helsinki. Herfra kørte selskabet i en Renault-Minivan, lejet i Belgien, hvorpå de spanske sikkerhedsfolk angiveligt havde placeret en sender, så man nøjagtig kunne følge turen i retning af Belgien.

Dansk politi advaret for sent

Det var derfor den spanske sikkerhedstjeneste, der gav tyskerne besked om, hvornår Carles Puigdemont krydsede landegrænsen. Hverken politiet i Sverige eller Danmark greb til anholdelse, da eks-præsidenten kørte igennem landene, hvad tysk politi kritiserede i dag. Men tyskerne informerede de danske kolleger for sent til en anholdelse i Danmark, siger dansk politi.

»Ca. kl. 10.50 modtog dansk politi mere præcise oplysninger fra tysk politi om, at Carles Puigdemont skulle køre i et bestemt køretøj i Danmark. Ca. kl. 11.00 kørte den pågældende bil ud af Danmark. Dette gjorde, at det i praksis ikke var muligt for dansk politi at anholde Carles Puigdemont, inden han krydsede grænsen til Tyskland«, svarer politidirektør i Rigspolitiet, Svend Larsen, Politiken i en mail om kritikken.

Enhedslisten kræver svar

Enhedslisten vil have svar fra regeringen på, om spanske sikkerhedskræfter opererede på dansk grund i forbindelse med anholdelsen, oplyste partiets udenrigsordfører Søren Søndergaard i dag.

I Barcelona protesterede tusinder af demonstranter søndag aften og natten til mandag mod anholdelsen af Carles Puigdemont. Det kom til voldsomme sammenstød med politiet med flere tilskadekomne. Catalonien, der siden oktober har været underlagt direkte styre fra centralregeringen i Madrid, er fremdeles i undtagelsestilstand, og flere demonstrationer ventes.

Udlevering i henhold til EU-aftale

Carles Puigdemont må som nævnt vente til efter påske på at få afklaret, om han skal udleveres til retsforfølgelse i Spanien. Det er i henhold til en aftale om udlevering af anholdte mellem EU-lande.