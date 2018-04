Republikaner flasher sin skarpladte pistol under vælgermøde Politikeren trak pistol frem under et møde for at pointere, at våben kun er farlige i hænderne på kriminelle.

Et kongresmedlem i den amerikanske delstat South Carolina trak sin ladte pistol frem under et konstituerende møde fredag.

Det skete angiveligt for at pointere, at skydevåben kun er farlige i hænderne på kriminelle.

Den 64-årige republikaner Ralph Norman trak således sin kaliber 38-pistol frem og lagde den på et bord 'under kaffe med vælgere' på en restaurant i byen Rock Hill.

Det rapporterer flere lokale medier.

»Jeg kommer ikke til at blive den næste Gabby Giffords«, sagde Ralph Norman.

Det skete med henvisning til det tidligere demokratiske kongresmedlem Gabrielle Giffords, der i 2011 blev skudt og såret ved et vælgermøde i Tucson, Arizona.

Efter fredagens hændelse udtaler Gabrielle Giffords mand, den pensionerede Nasa-astronaut Mark Kelly, at »Norman er ikke nogen Gabby Giffords«. Samtidig påpeger han, at hans hustru har dedikeret sit liv til at sætte en stopper for de mange skyderier i USA.

»Amerikanerne står i stigende grad over for et vigtigt valg:

»Ledere som Gabby, der arbejder hårdt sammen for at finde løsninger på problemer, eller ekstremister som NRA (våbenorganisationen National Rifle Association, red.) og kongresmedlem Norman, der bruger skræmmetaktikker og fastholder frygten«, siger Mark Kelly.

Norman vil gentage sit nummer på flere møder

Ralph Norman er medlem af Repræsentanternes Hus i Washington.

Under fredagens møde sagde han, at han også i fremtiden vil vise sin pistol frem på møder.

Skolelæreren Lori Carter, som var til stede under mødet, fortæller, at hun mener, at Normans handling var 'modstridende', fordi han ikke kunne vide, om nogle af de tilstedeværende led af psykiske problemer.

»Hvad skulle forhindre mig i at læne mig ind over bordet og tage pistolen«, spørger hun.

