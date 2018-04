Samarbejde om militær aktion: Macron og May sætter Tyskland i skyggen

Opbakningen til den britiske premierminister, Theresa May, og den franske præsident, Emmanuel Macron, for at deltage i militære aktioner mod mål i Syrien er langtfra total.

Men det får ikke konsekvenser for de to statsledere, at de begge handlede uden først at søge parlamentarisk støtte.

»Denne juridisk tvivlsomme aktion risikerer at blive optrappet, hvilket den amerikanske forsvarsminister, James Mattis, har indrømmet«, sagde Labour-lederen Jeremy Corbyn i går.

Men stærke kræfter i hans parti støtter premierministerens beslutning. Og både Storbritanniens premierminister og den franske præsident har meget at vinde.

Især Theresa May viser, at hun ved at deltage i en symbolladet aktion sammen med Frankrig ikke er isoleret i Europa, som Dominique Moïsi, kommentator og professor ved Kings College i London, formulerede det i radiostationen France Inter.

»I forhold til Brexit er det interessant at se, at Frankrig og Storbritannien står samlet, mens Tyskland er uden for«.

Begivenheden understreger Tysklands status som militær og sikkerhedspolitisk dværg.

Theresa May derimod lægger i forbindelse med brexitdebatten igen og igen vægt på, at Storbritannien langtfra er isoleret, og på et møde med præsident Macron tidligere på året blev de to ledere enige om at intensivere det i forvejen tætte samarbejde på det militære og efterretningsmæssige område.

Den britiske deltagelse i aktionen var også en hilsen til præsident Vladimir Putin kun en måned efter giftangrebet på den tidligere russiske agent Sergej Skripnal og hans datter Julija, som briterne beskylder Rusland for at stå bag.

På en briefing i Paris om den franske deltagelse oplyste flere diplomater og officerer, at Frankrig for første gang brugte et fransk udviklet krydsermissil, som affyret fra en fregat kan ramme et udpeget mål, for eksempel tredje sal i et højhus, på 1.000 kilometers afstand og forårsage skader i kælderetagen.

De 12 franske krydsermissiler, som blev affyret fra 5 fregatter, ramte 2 af de 3 udpegede mål, mens 9 kampfly angreb det tredje.

»Det handler først og fremmest om politik og diplomatiske signaler«, siger en fransk diplomat.

Siden det arabiske forår, hvor flere af Frankrigs nærmeste støtter i Mellemøsten blev sat fra magten, har Frankrigs indflydelse i regionen været meget begrænset. Nu forsøger Frankrig at komme tilbage, lyder det fra diplomaten.

»Præsident Macron gentager ofte, at han taler med alle parter fra USA til Iran. Det placerer os centralt, og deltagelsen i aktionen stiller præsidenten stærkere, når han i næste uge møder præsident Trump i Washingon. Og læg mærke til, at præsident Macrons besøg i Moskva ikke er aflyst«.