Rusland nedstemmes i FN's Sikkerhedsråd om Syrien-angreb

Trods et ønske fra Rusland er det ikke lykkedes lørdag aften dansk tid at samle et flertal i FN's Sikkerhedsråd for at fordømme USA, Frankrig og Storbritanniens 'aggression' mod Syrien.

Kun Rusland, Kina og Bolivia stemmer for resolutionen, der er forfattet af den russiske regering.

Otte lande stemmer imod resolutionen, mens fire undlader at stemme.

En resolution behøver ni stemmer for at blive vedtaget.

USA, Storbritannien og Frankrig kunne under alle omstændigheder benytte sig af deres vetoret til at afvise en resolution.

Den har de alene sammen med Rusland og Kina.

Det amerikanske forsvarsministerium oplyste tidligere på dagen, at alle de tre landes raketter ramte deres mål i Syrien tidligt lørdag morgen.

Rusland hævdede ellers, at det var lykkedes at nedskyde dusinvis af raketterne. Det samme gjorde den syriske regering.

USA, Frankrig og Storbritannien brugte skibe, en ubåd og kampfly til at affyre 105 målsøgende raketter, siger forsvarsministeriet i Washington.

De var rettet mod tre anlæg i Syrien, som fremstiller kemiske våben.

Angrebene var gengæld for den syriske hærs angivelige angreb med kemiske våben mod byen Douma sidste weekend.

En højtstående amerikanske embedsmand siger lørdag aften ifølge AFP, at USA føler sig overbevist om, at der blev brugt både klorgas og det endnu farligere sarin under angrebet i Douma.

Ingen civile blev dræbt

Angrebene lørdag morgen vil 'i høj grad påvirke det syriske regimes evne til at udvikle, opstille og anvende kemiske våben i fremtiden', konstaterer den amerikanske general Kenneth McKenzie.

Han siger, at ingen civile blev dræbt ved raketangrebene.

»Det er en aggression mod en suveræn stat«, lød det fra den russiske FN-ambassadør, Vassilij Nebensia, da FN's Sikkerhedsråd lidt tidligere debatterede den russiske resolution.

USA, Frankrig og Storbritannien har udvist 'en åbenlys foragt for folkeretten', sagde han.

Mens der blev talt i FN, var inspektører fra OPCW, organisationen der overvåger forbuddet mod kemiske våben, på vej til Douma. De skal prøve at undersøge, om der blev brugt kemiske våben, og om hvem der affyrede dem.

Over 40 blev meldt dræbt ved angrebet i Douma, som på det tidspunkt stadig var under oprørernes kontrol.

