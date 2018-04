Trump vil ud af Syrien og have saudiarabiske soldater ind

Tidligere saudiarabisk tilbud

Adel Jubeir, den saudiske udenrigsminister, siger til Al-Jazeera, at hans regering allerede tilbød den tidligere amerikanske præsident Barack Obama at sende soldater til Syrien, hvis USA vil bidrage til styrken.

Saudi-Arabien har også bidraget til den internationale flykoalition imod IS-bevægelsen.

Nu er Trumps plan at udruste en styrke fra Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater og måske andre arabiske og muslimske lande i Syrien. Ifølge Wall Street Journal håber USA’s nye udenrigsminister, John Bolton, at Egypten også vil afsætte soldater til styrken.

Netop disse tre lande har ellers ikke en fælles holdning til den syriske konflikt, der nu har raset i syv år.

Kongedømmerne i Saudi-Arabien og Emiraterne har talt for, at Assad skal opgive sin magt, mens Egyptens magthaver det seneste år har hældet i retning af, at Assad er uomgængelig, hvis krigen skal afsluttes.

Saudi-Arabien og Emiraterne har i flere år været involveret i en anden arabisk krig – i Yemen – hvor forventningen om en hurtig intervention for at nedkæmpe den iranskstøttede Houthi-milits har udviklet sig til en langvarig humanitær katastrofe og store civile tab. Men Trump er ifølge Wall Street Journal utålmodig efter at få de amerikanske soldater ud af Syrien og har angivelig bedt Saudi-Arabien, Emiraterne og Qatar – som saudierne og emirataraberne i øjeblikket boykotter – om at bidrage med »milliarder af dollars for at hjælpe med at genopbygge det nordlige Syrien«.

Saudi-Arabien bliver bedt om fire milliarder dollars, 24 milliarder kroner, til genopbygning af de områder, hvor IS-bevægelsen er nedkæmpet.

Skal hindre et nyt kalifat

Den nye arabisk styrke – i samarbejde med den lokale kurdiske milits – skal ifølge avisen hindre, at der opstår et »sikkerhedsvakuum«, som vil tillade ’den islamisk stat’ at genopstå, og forhindre, at iranske eller iransk-støttede styrker tager over.