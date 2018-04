»Det er ikke et øjeblik for tidligt«: EU opruster i kampen mod fake news EU-Kommissionen vil med en ny strategi have sociale medier til at deltage aktivt i kampen mod misinformation og falske nyheder.

Det skal være slut med at se passivt til, mens sociale medier som Facebook og Twitter på egen hånd tager stilling til, hvordan spredningen af falske nyheder skal bekæmpes. De store sociale medier skal engagere sig mere i kampen mod løgne, misinformation og statspropaganda, som kan forvolde skade på de europæiske demokratier.

Det er omdrejningspunktet i et udkast til en ny europæisk strategi imod falske nyheder, som Politiken har læst, og som EU-Kommissionen præsenterer onsdag.

Nu er det slut med at snakke. Nu skal vi se noget action Morten Løkkegaard (V)

Udkastet opremser en række tiltag mod falske nyheder og misinformation, som de sociale medier kan forpligte sig til at følge. Heriblandt at hjælpe troværdige faktatjekkere med at vurdere indhold, at sørge for at fremhæve pålidelige nyhedskilder og at deklarere tydeligt, hvem der sponsorerer politisk indhold.

Med andre ord: Facebook, Google og de andre tech-giganter skal tage ansvar og aktivt bekæmpe, at falske nyheder spredes på deres platforme.

»Det er ikke et øjeblik for tidligt. Jeg har jagtet den her dagsorden i nogle år efterhånden, så det er fantastisk at se, at der nu sker noget«, siger Morten Løkkegaard, der sidder i Europa-Parlamentet for Venstre.

I første omgang kan Facebook og de andre tech-giganter selv bestemme, om de vil forpligte sig til at følge EU-Kommissionens opfordringer.

Det betyder dog ikke, at de bare kan ignorere EU’s nye udmelding og fortsætte som hidtil.

Resultaterne af den frivillige ordning vil blive vurderet, inden året er omme, fremgår det af udkastet, og »hvis resultaterne viser sig at være utilfredsstillende, kan kommissionen foreslå nye tiltag, herunder lovgivning, om nødvendigt«.

Valget til Europa-Parlamentet lurer da også kun et år ude i fremtiden. Inden da skal der være bedre styr på den misinformation, som i de seneste år har plaget valg i blandt andet Frankrig, Italien og Storbritannien, siger Morten Løkkegaard:

»Der ligger en underliggende trussel over for Zuckerberg og de andre: Hvis ikke I går med til at selvregulere, så bliver vi nødt til at gøre det for jer. Nu er det slut med at snakke. Nu skal vi se noget action«.

Forsigtighed gavner ytringsfrihed

Det kan måske undre, at kommissionen ikke med det samme ruller det tunge skyts ud og vrider armen om på tech-giganterne med lovgivning og sanktioner. Men det kan være godt med forsigtighed, når man skal lovgive om, hvad folk må ytre og ikke ytre, siger Morten Løkkegaard:

»Det er en helt overvejende liberal tilgang, der er til det. At være forsigtig med at lovgive om de mest fundamentale rettigheder, vi har som borgere: vores frihed til at publicere, til at ytre os og til at debattere«.

Tidligere tiltag, der har forsøgt at bekæmpe falske nyheder med sanktioner, er da også blevet mødt med stor kritik.

I Tyskland trådte en ny lov i kraft ved årsskiftet, der gjorde det muligt at straffe sociale medier, der ikke hurtigt nok fjernede åbenlyst ulovligt indhold, herunder falske nyheder, med bøder på op til 375 millioner kroner. Frygten for massive bøder får ifølge kritikerne de sociale medier til at blive overforsigtige og slette langt mere indhold end nødvendigt – heriblandt også politisk satire.