Sagen forfra: Fake news går (mindst) tilbage til 1700-tallet Fake news. Falske nyheder. Løgne. Misinformation. Propaganda. Kært barn har mange navne. Flere lande, og nu også EU, har taget kampen op mod fake news, der af mange anses som en af de største trusler mod demokratiet. Men hvad er fake news egentlig, og hvor kommer de fra? Hvorfor er det overhovedet et problem – og hvordan løser vi det?Her får du sagen forfra om fake news.

Definition. Da begrebet falske nyheder blev populariseret i slutningen af 2016, var det et rimelig snævert og simpelt begreb. Bevidste løgne forklædt som rigtige nyheder, der spredes af politiske årsager eller for at tjene penge gennem sidebesøg og annoncører.