Netanyahu: Israel har taget Iran i løgn om atomprojekt Israels hemmelige tjeneste har ifølge regeringslederen skaffet sig et halvt ton dokumentation for Irans militære atomprogram.

FOR ABONNENTER

Hvis Benjamin Netanyahu har ret, har præstestyret i Iran løjet »big time« om sit skjulte atomprojekt. Så er det løgn, at Iran aldrig har haft ambitioner om at udvikle et atomvåben og raketter til dem.