Fængslet kurdisk leder vil udfordre Erdogan ved valg

Han kaldes 'kurdernes Obama'. Han er karismatisk, ung, veltalende og energisk - og sidder i fængsel.

Ikke desto mindre vil den kurdiske leder Selahattin Demirtas stille op mod Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, når tyrkerne holder valg den 24. juni.

Den 45-årige Demirtas stod i spidsen for Tyrkiets største prokurdiske parti, HDP, da det for første gang blev valgt ind i det tyrkiske parlament ved valget i 2015.

Den kurdiske leder sidder fængslet på grund af en påstået forbindelse til det forbudte kurdiske arbejderparti, PKK. Han blev anholdt i kølvandet på det fejlslagne militærkup i Tyrkiet i juli 2016.

Hvis han kendes skyldig i disse anklager, risikerer han op mod 142 års fængsel.

Det er uklart, hvordan han kan registrere sig som kandidat og føre valgkamp, mens han sidder fængslet.

Meldingen om, at Demirtas vil stille op ved valget, var ikke den eneste opsigtsvækkende valgnyhed onsdag.

Fire andre oppositionspartier vil slå kræfterne sammen i et forsøg på at afsætte Erdogan og få flere af de små partier over spærregrænsen, som i Tyrkiet er på hele ti procent.

Partierne ventes at præsentere den nye valgkoalition torsdag. Det er det sekulære Republikanske Folkeparti (CHP), som går sammen med det nye parti Iyi, det konservative Saadet og centrumhøjrepartiet Demokratisk Parti.

Tyrkiets vicepremierminister Bekir Bozdag kalder det 'et tvangsægteskab', mens regeringen beskylder partierne for at forsøge at modsætte sig Erdogan for enhver pris.

Præsidenten udskrev i sidste måned valg til parlamentet og præsidentposten den 24. juni.

Efter 15 år ved magten håber han på en styrkelse af sit parti, AKP, i parlamentet, og et fornyet mandat fra vælgerne.

Erdogan har gennemført store forandringer, som blev vedtaget ved en folkeafstemning sidste år. Ændringerne vil træde i kraft efter næste måneds valg.

Kritikere siger, at de kommende ændringer vil samle alt for meget magt i præsidentembedet.

Kurderlederen Demirtas er udtalt modstander af både det nye præsidentsystem og af Erdogan, som han flere gange har beskyldt for at opføre sig som en diktator.

