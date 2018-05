Minekollaps i Pakistan koster 16 arbejdere livet.

16 minearbejdere meldes dræbt og ni kvæstet i en kulmine i provinsen Balochistan i Pakistan.

Topembedsmanden Jawaid Shahwani fra lokalregeringen i provinshovedstaden Quetta siger, at det var en gaseksplosion, der førte til et kollaps i minen.

»Loftet gav efter for eksplosionen, der indtraf, fordi der var for meget metangas. 16 minearbejdere blev dræbt og ni kvæstet. To af de kvæstede er slemt medtaget«, siger han.

Ifølge Shahwani var der 25 arbejdere i minen, da eksplosionen indtraf. Han tilføjer, at alle kvæstede er ude af minen og på hospitalet.

»Vi gør vort bedste for at bjærge ligene, men det vil tage tid, da de fleste omkomne er begravet dybt nede i kulminen«.

Balochistan er en provins, som har grænser til Iran og Afghanistan, og som er rig på gas.

Miner i Pakistan har et meget dårligt ry. De er berygtet for at have dårlig sikkerhed og ringe ventilation.

I marts 2011 blev mindst 43 minearbejdere også dræbt af en eksplosion i en mine i Balochistan, der har kæmpet med separatistiske oprørere og militante islamister i mere end et årti.

