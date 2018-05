Mindst syv er dræbt i koordinerede angreb i Kabul

Bevæbnede mænd foretog onsdag en række koordinerede angreb i Afghanistans hovedstad, Kabul, hvor de i timevis kæmpede mod afghanske sikkerhedsstyrker.

Kampene har kostet syv mennesker livet, heriblandt to politifolk. 17 andre mennesker er såret, oplyser kilder i det afghanske sundhedsministerium.

Først rystede tre voldsomme eksplosioner Kabul hurtigt efter hinanden. Derpå lød der skudsalver.

»Der var en stor eksplosion og alle gik i panik«, siger øjenvidnet Khushal Khan, der befandt sig i det ramte område af Kabul, Shar-e Naw.

Det er et travlt kvarter med masser af forretninger og kontorer.

Derpå fulgte endnu en eksplosion i kvarteret.

Kampene fortsatte ud på eftermiddagen, og mens afghanerne søgte i sikkerhed inden døre, kunne der høres jævnlige eksplosioner fra området.

Kort inden den dobbelte eksplosion i Shar-e Naw havde en selvmordsbombemand sprængt sig selv i luften i et angreb, der tilsyneladende var rettet mod en politistation i den vestlige del af Kabul.

Dele af politistationen blev brændt ned, efter de militante bag angrebet kastede håndgranater mod den.

Derefter kom det til intense skudvekslinger mellem politifolk og militante.

Politistationen ligger i et kvarter med mange udenlandske ambassader og regeringskontorer.

Først ud på aftenen oplyste politiet, at gerningsmændene var dræbt.

Både Taliban og Islamisk Stat har taget skylden for angrebet. Flere iagttagere tror imidlertid ikke, at Islamisk Stat i Afghanistan er i stand til at gennemføre et så komplekst angreb.

I de seneste uger er snesevis af mennesker blevet dræbt ved selvmordsangreb i Kabul - blandt andet ved to eksplosioner den 30. april, som dræbte mindst 26 mennesker, deriblandt ni journalister.

Omkring 45 blev såret ved angrebet, som Islamisk Stat har taget skylden for.

En lastbilbombe blev bragt til eksplosion i Kabul i maj sidste år, hvorved omkring 150 mennesker blev dræbt.

