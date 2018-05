IS viser video: Knivstikker fra Paris svor os troskab

Islamisk Stat (IS) har offentliggjort en video, hvori en ung mand, som ifølge IS er gerningsmanden bag et knivangreb i Paris lørdag aften, sværger troskab til den jihadistiske gruppe.

Videoen er formidlet via beskedtjenesten Telegram af IS-mediet Amaq.

I videoen ses en ung mand med sort hætte og med sort klæde over mund og næse, så man kun kan se hans øjne.

Han taler fransk, og han sværger i videoen, der har arabiske undertekster, troskab til IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi.

En ung tjetjensk mand, som af franske myndigheder er identificeret som manden, der lørdag aften udførte et angreb i Paris. En person blev dræbt, og fire andre blev såret.

En IS-soldat

Gerningsmanden blev efterfølgende skudt og dræbt af politiet.

»Manden bag knivangrebet i Paris er en af Islamisk Stats soldater, og missionen blev udført som hævn over koalitionen«, siger en 'sikkerhedskilde' hos Amaq.

Med 'koalitionen' henviser kilden til den internationale koalition til bekæmpelse af Islamisk Stat, som en række vestlige lande deltager i anført af USA.

Den formodede gerningsmand er en 20-årig fransk statsborger, som kommer fra Tjetjenien. Han har tidligere boet i Strasbourg i det østlige Frankrig

Han har stået på franske myndigheders liste over personer, der overvåges på grund af radikalisering.

En af mandens venner i Strasbourg blev søndag hentet til afhøring af fransk politi. Også forældrene er blevet afhørt.

ritzau